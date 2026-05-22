Игра Forza Horizon 6 показала рекордные для этой серии результаты на платформе Steam

Прошла всего пара дней с того момента, когда гоночная видеоигра Forza Horizon 6 стала доступна всем пользователям для приобретения. Чуть раньше, 15 мая, доступ к ней получили покупатели наиболее дорогого издания. Уже в тот момент она сумела поставить рекорд по количеству одновременно играющих в неё на платформе Steam, опередив все предыдущие игры этой серии. Общее число игроков в тот момент подошло к отметке 1,5 млн.

После релиза 19 мая разработчики из Playground Games рассказали, что общее число сыгравших в неё перевалило за отметку в 6 млн геймеров. При этом не было сказано, является ли это лучшим результатом в истории серии Forza Horizon. В 2021 году пятая игра серии за первые сутки сумела привлечь внимание 4,5 млн геймеров. За первую неделю после начала продаж той игры результат перевалил за уровень 10 млн, что стало рекордом на тот момент.

Новая игра серии в настоящее время доступна на персональных компьютерах и обладателям игровых консолей Microsoft Series X|S. Владельцам приставок Sony PlayStation 5 предстоит дождаться релиза игры до конца 2026 года.