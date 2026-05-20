Gemini начнёт рекомендовать пользователям приложения, фильмы и сериалы из магазина Google

Ещё одним анонсом на конференции разработчиков Google I/O, который затрагивает искусственный интеллект, стало внедрение в магазин приложений Play Store нескольких новинок. Они призваны улучшить поиск и повысить вовлечённость пользователей. Чат-бот Gemini в ближайшие несколько недель начнёт демонстрировать в своей веб-версии и в мобильном приложении игры и приложения из магазина Google.

До конца года американский разработчик собирается увеличить охват и включить больше контента из магазина. Туда войдут 450 тысяч рекомендаций фильмов и сериалов, сведения о прямых трансляциях спортивных соревнований и не только.

В самом магазине появится новый чат-бот Ask Play, который представляет собой инструмент Play Games на платформе Gemini. Благодаря ему поиск должен стать глубже. Ask Play будет работать на основе ответов и вопросов из Play Games, которые якобы способны ответить на 95% запросов посетителей магазина. Здесь же предлагается новая функциональность «Основные моменты» с краткой сводкой основных данных наверху результатов поиска.

После нахождения игры можно воспользоваться новым голосовым помощником Play Games Sidekick, также призванным увеличивать вовлечённость. Запущенный в марте помощник получил расширенные социальные функции, показывая, если друзья играют в эту же игру.