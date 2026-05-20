Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Google внедряет в магазин приложений Play Store чат-бот Ask Play
Gemini начнёт рекомендовать пользователям приложения, фильмы и сериалы из магазина Google

Ещё одним анонсом на конференции разработчиков Google I/O, который затрагивает искусственный интеллект, стало внедрение в магазин приложений Play Store нескольких новинок. Они призваны улучшить поиск и повысить вовлечённость пользователей. Чат-бот Gemini в ближайшие несколько недель начнёт демонстрировать в своей веб-версии и в мобильном приложении игры и приложения из магазина Google.

До конца года американский разработчик собирается увеличить охват и включить больше контента из магазина. Туда войдут 450 тысяч рекомендаций фильмов и сериалов, сведения о прямых трансляциях спортивных соревнований и не только.

Изображение: ChatGPT

В самом магазине появится новый чат-бот Ask Play, который представляет собой инструмент Play Games на платформе Gemini. Благодаря ему поиск должен стать глубже. Ask Play будет работать на основе ответов и вопросов из Play Games, которые якобы способны ответить на 95% запросов посетителей магазина. Здесь же предлагается новая функциональность «Основные моменты» с краткой сводкой основных данных наверху результатов поиска.

После нахождения игры можно воспользоваться новым голосовым помощником Play Games Sidekick, также призванным увеличивать вовлечённость. Запущенный в марте помощник получил расширенные социальные функции, показывая, если друзья играют в эту же игру.

#искусственный интеллект #google #gemini #play store #ask play
Источник: 9to5google.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новейший экраноплан «Орион-25» - конкурент вертолёту в приморских и арктических районах
Российские инженеры создали независимый от системы GPS навигатор
MONTECH представляет компактный модульный корпус TEN с вентилируемыми сетчатыми панелями
Кроссовер Lada Azimut засветился на дорогах Москвы
Считавшееся вымершим с 1967 года растение нашли благодаря снимку на платформе iNaturalist
Intel начала поставлять процессоры Nova Lake с двукратным приростом скорости в многоядерном режиме
Команда из Швейцарии испытала роторно-детонационный ракетный двигатель
На Alibaba нашли портативные лазерные пушки - мощность излучателей достигает 1кВт
Российские инженеры заканчивают разработку экраноплана «Орион-25» со складным крылом
Самый мощный атомный энергоблок в России за 5 месяцев выработал 2 млрд кВт-ч электроэнергии
Компания Ulefone выходит на мексиканский рынок с защищёнными устройствами последнего поколения на основе ИИ
Археологи обнаружили в Мексике гробницы эпохи Теотиуакана и 47 миниатюрных сосудов
Рубль укрепился к доллару до максимума с начала 2023 года
Студенты из США создали сверхэкономичный автомобиль с расходом топлива около 0,0019 литра на км
Задержка выпуска Ту-214 связана с зависимостью от импортных комплектующих
Microsoft отказывается от СМС-кодов для входа и восстановления личных учётных записей в Windows 11
Майнер рассказал, как обстоят дела с добычей криптовалют на GPU в 2026 году
Исследователи нашли в Омане высеченные в камне тысячи лет назад наскальные рисунки
Шрайер: Одиночные игры от студий Sony больше не будут выходить на ПК
Windows 11 получит возможность настройки меню «Пуск» в стиле Windows 10

Популярные статьи

Выбор системы охлаждения и особенности тепловых трубок
Обзор и тестирование видеокарты INNO3D GeForce RTX 3070 iCHILL X4 8GB GDDR6
Мои впечатления об использовании второго домашнего компьютера спустя полгода
Почему геймеры перестали любить игры – вина игровых блогеров, тренды и YouTube
Как я собирал 32-битную версию игры «2048» для тестирования Installer-SH 2.8
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter