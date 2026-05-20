Новая модель Gemini 3.5 Flash предназначается для решения сложных рабочих процессов с множеством этапов

В рамках своей конференции разработчиков компания Google представила модель Gemini 3.5 Flash. Она говорит о её возможностях решения многоэтапных задач и помощи программистам, для чего раньше использовались более крупные и медленные модели.

Gemini 3.5 Flash в настоящее время распространяется по всему миру в приложении Gemini и в поиске Google в сводках ИИ. Разработчики и корпоративные пользователи получат к ней доступ посредством Google Antigravity, Google AI Studio, Android Studio и инструментов Gemini Enterprise.

В июне должна быть представлена версия 3.5 Pro. Сейчас она находится на этапе внутреннего тестирования.

В версии Gemini 3.5 Flash Google говорит о результатах лучше, чем у Gemini 3.1 Pro. Речь идёт о тестах на принятие решений и программирование, таких как Terminal-Bench 2.1, GDPval-AA и MCP Atlas. Также эта модель хорошо справляется с тестами на понимание различных типов информации, такими как CharXiv Reasoning.

Изображение: androidcentral.com

Результаты должны поступать в четыре раза быстрее по сравнению с конкурентами. Сильной стороной, по заявлению Google, являются задачи с «долгосрочным горизонтом». Это рабочие процессы с непрерывными рассуждениями в несколько этапов. По мнению представителей американской компании, такая модель поможет разработчикам быстрее выпускать приложения, эффективнее справляться с поддержкой кодовых баз. Работники финансовой сферы смогут быстрее подготавливать документы.

Важной составляющей этого является платформа разработки агентов Google Antigravity. Она способна развёртывать совместных с Gemini 3.5 Flash субагентов, которые могут справляться с крупномасштабными задачами при помощи человека. В частности, это поможет создавать более насыщенные веб-интерфейсы и более динамичную графику.

На конференции был анонсирован персональный ИИ-агент Gemini Spark. Он должен непрерывно работать в фоновом режиме и управлять цифровыми задачами пользователей. Доступ к бета-версии на следующей неделе получат подписчики тарифа Google AI Ultra в США.