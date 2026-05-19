На долю Strategy в настоящее время приходится более 800 тысяч биткоинов

Хотя средства обычно рекомендуют хранить в разных финансовых инструментах, руководство американской финансовой компании Strategy явно сильно верит в криптовалюты в целом и биткоин в частности. Недавно она купила 24869 BTC по средней цене $80985 и в результате в настоящее время является обладателем суммы в размере 843738 BTC.

С учётом курса биткоина более $77000 на 19 мая это даёт ценность актива примерно в $64,6 млрд. В рамках последних закупок Strategy приобрела криптовалюту на сумму свыше $2 млрд.

Как известно, теоретически возможное количество биткоинов составляет 21 млн BTC, но с учётом безвозвратно потерянных средств реальные суммы в обращении будут заметно ниже. Даже если брать в расчёт верхний предел, Strategy сейчас является владельцем более чем 4% биткоинов. Она приобрела их по средней цене $66384,56, поэтому пока находится в плюсе.

Первая покупка состоялась в конце 2020 года. С тех пор курс главной криптовалюты успел подняться до уровня $125000 и снизиться в полтора раза.