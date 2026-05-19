Серверные версии чипов будут поддерживать 64 ГБ памяти и предложат производительность уровня 1000 TFLOPS

Российская компания «Байкал электроникс» намеревается к 2029–2030 годам выпустить специальные чипы для работы с алгоритмами искусственного интеллекта, тем самым сократив зависимость от доминирующей на этом рынке Nvidia. При этом главным достоинством данных чипов должна стать совместимость с программной средой Nvidia CUDA, под которую к настоящему времени написаны многочисленные решения искусственного интеллекта.

Ожидается появление двух чипов: Baikal-AI-E1000 и Baikal-AI-D1000. Первый предназначается для применения в промышленном окружении, в транспорте, системах мониторинга и автоматизации. Энергопотребление данного чипа будет не более 30 Вт при тактовой частоте не выше 2 ГГц. Аналогом подобного процессора можно считать Nvidia Jetson.

Изображение: ChatGPT

Вариант Baikal-AI-D1000 находится ближе к серверным ускорителям, которые применяются в составе дата-центров и решают задачи искусственного интеллекта. Этому будет способствовать производительность уровня 1000 TFLOPS в операциях FP8 и 500 TFLOPS в FP16. Объём памяти здесь может достигать 64 ГБ, а стоимость будет составлять около $10000.

Благодаря реализации этого проекта производитель надеется на создание независимой инфраструктуры искусственного интеллекта и сокращение доли поставок чипов иностранных производителей, в том числе Nvidia. Что касается поддержки CUDA, она даст возможность работать с уже доступными программными разработками и упростит переход на российское программное обеспечение.