Блогер
Китайские роботы начали получать идентификационные паспорта
Они представляют собой систему учёта, которая содержит историю эксплуатации робота

В Китае стартовал процесс тестирования системы цифровой идентификации роботов гуманоидного типа. Работающие в провинции Хубэй роботы определённых моделей стали обладателями идентификаторов, которые можно рассматривать как паспорта.

Система была создана в Центре инноваций гуманоидной робототехники в Ухане. Цифровой код каждого робота будет содержать сведения о его производительности, конфигурации, серийный номер и уровень автономности. Должна быть создана платформа цифрового учёта с возможностью отслеживать состояние робота до тех пор, пока он продолжает функционировать. Электронный профиль будет всегда держать информацию о техническом обслуживании, случаях ремонта, вариантах эксплуатации. В реальном времени можно будет узнать информацию о состоянии аккумуляторов, степени износа механизмов робота и точности его движений.

Изображение: ChatGPT

Благодаря такой системе может стать популярен вторичный рынок робототехники, когда люди будут продавать и покупать уже бывших в употреблении роботов. Как и в случае с автомобилями, перед покупкой можно будет узнать о том, как робот эксплуатировался до сих пор, каковы результаты его технических проверок и текущее состояние.

Некоторые производящие роботов компании уже занялись тестированием системы кодирования. Когда появятся национальные стандарты, должна стартовать выдача идентификационных номеров. Их получат роботы гуманоидного типа, которые работают в образовании, в сфере услуг и промышленности.

#китай #роботы
Источник: gazeta.ru
