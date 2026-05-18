Экономические трудности заставляют производителя космических ракет продавать их поверхность под рекламу

Издание «Ведомости» сообщает, ссылаясь на представителя компании «Роскосмос», что с начала нынешнего года на шести отправлявшихся с космодрома Байконур ракетах были размещены рекламные наклейки. Отправить свою рекламу в небеса решили Олимпийский комитет России, сеть ресторанов «Кофемания», «Русская медиагруппа» и ряд других. К числу социальной рекламы относится упоминание 65-летия со дня первого полёта человека в космос.

На ракете-носителе «Союз-2.1а», запускавшей грузовой корабль «Прогресс МС-34», появился новый логотип телеканала RU.TV. Представители «Русской медиагруппы» рассказали, что реклама была размещена в апреле. «Кофемания» в преддверии Недели космоса использовала такую возможность для продвижения совместного проекта с «Роскосмосом».

Возможность размещать рекламу на подобной технике появилась в начале года после вступления в силу законодательных поправок. Стоимость размещения определяется по формуле, где переменными являются площадь размещения, продолжительность кампании, размер поверхности объекта. В случае с социальной рекламой размещение является бесплатным.

Авторы законопроекта полагают, что ежегодно реклама будет давать доход в размере 200 млн руб. Сам «Роскосмос» пока не раскрывает первые финансовые показатели своей рекламной деятельности.

Представители рекламного рынка полагают, что решившие разместить рекламу на ракетах бренды получают косвенную выгоду, поскольку растёт число их упоминаний в средствах массовой информации и соцсетях. Многое зависит от того, насколько эксклюзивными будут такие рекламные кампании, поскольку если рекламу на ракете сможет разместить любой желающий, эффект и ценность быстро пропадут.