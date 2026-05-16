Аналитическая компания Counterpoint Research опубликовала отчёт, согласно которому за первые шесть недель продаж смартфонов серии Samsung Galaxy S26 их покупали на 15% чаще, чем Galaxy S25 за такой же промежуток времени годом ранее. У всех смартфонов Samsung в целом продажи увеличились на 5%.
В первую очередь спрос на мобильные устройства этого производителя высок в развитых странах, таких как Южная Корея и США. Здесь рост продаж исчисляется в двузначных значениях в процентном выражении, особенно популярны флагманские модели.
В Китае и Японии продажи аппаратов Samsung немного сократились. Здесь популярность линейки Galaxy S26 уступает прошлогодней популярности Galaxy S25. Зато на территории Европы модель Galaxy S26 Ultra за первые четыре недели продаж привлекла к себе внимание больше любого другого смартфона Samsung. В результате аппарат Ultra получил рекордно высокую долю для Galaxy S всех поколений на территории Европы. Этому могло поспособствовать отсутствие повышения стоимости.
После первых шести недель продаж их темпы немного сократились, поэтому для Samsung важно следить за тем, насколько стабильным спрос будет оставаться до конца года.