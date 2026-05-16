Блогер
Counterpoint Research: смартфоны Galaxy S26 продаются на 15% лучше по сравнению с Galaxy S25
Продажи смартфонов Samsung в целом увеличились на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Аналитическая компания Counterpoint Research опубликовала отчёт, согласно которому за первые шесть недель продаж смартфонов серии Samsung Galaxy S26 их покупали на 15% чаще, чем Galaxy S25 за такой же промежуток времени годом ранее. У всех смартфонов Samsung в целом продажи увеличились на 5%.

Изображение: Gemini

В первую очередь спрос на мобильные устройства этого производителя высок в развитых странах, таких как Южная Корея и США. Здесь рост продаж исчисляется в двузначных значениях в процентном выражении, особенно популярны флагманские модели.

В Китае и Японии продажи аппаратов Samsung немного сократились. Здесь популярность линейки Galaxy S26 уступает прошлогодней популярности Galaxy S25. Зато на территории Европы модель Galaxy S26 Ultra за первые четыре недели продаж привлекла к себе внимание больше любого другого смартфона Samsung. В результате аппарат Ultra получил рекордно высокую долю для Galaxy S всех поколений на территории Европы. Этому могло поспособствовать отсутствие повышения стоимости.

Изображение: Counterpoint Research

После первых шести недель продаж их темпы немного сократились, поэтому для Samsung важно следить за тем, насколько стабильным спрос будет оставаться до конца года.

#смартфоны #samsung #counterpoint research
Источник: sammobile.com
