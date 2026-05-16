Половину китайских игр в России устанавливают в магазине RuStore
Азиатские издатели говорят о высоком уровне трафика и платежей

Пресс-служба отечественного магазина мобильных приложений RuStore рассказала о том, что около 50% устанавливаемых в России мобильных игр от главных азиатских издателей происходит именно через него. В магазине в настоящий момент находится свыше 110000 мобильных приложений, из которых игры занимают значительную долю.

Речь идёт не только о бесплатных играх: российские геймеры готовы и раскошелиться, если игра понравится. Внутриигровые покупки совершают примерно 45% геймеров в России, третья часть из них платит в RuStore. Также в пресс-службе рассказали, что показатель возврата игроков на платформу по итогам двух месяцев оказался в два раза больше по сравнению с иностранными магазинами.

Изображение: Gemini

В качестве примера успешной игры названа «Легенды Поместья» от китайского разработчика Bronze Games. За несколько месяцев игру скачали свыше 100000 раз, за это же время выполнили более 3,5 млн денежных переводов. Авторы проектов Legends Reborn и Doomsday также говорят о высокой доле установок в магазине RuStore.

По словам возглавляющего этот магазин Дмитрия Панкрушева, сказанным им в рамках мероприятия RuStore GameDev Connect, уровень интереса к цифровому контенту из Азии на территории России постоянно увеличивается. В частности, только за минувший месяц количество установок игр и сервисов азиатского происхождения увеличилось примерно на треть.

#россия #китай #игры #видеоигры #rustore
Источник: rustore.ru
