Археологи нашли в России средневековую саблю длиной 112 см вблизи от Астрахани
Она была найдена в воинском захоронении XIII века вместе с наконечниками стрел и фрагментами ножа

Российские археологи обнаружили в Астраханской области длинную средневековую саблю в захоронении XIII века. Теперь она пополнит собой перечень экспонатов Астраханского музейно-заповедного комплекса.

Изображение: Астраханский музей-заповедник

Саблю нашли на археологическом участке «Орлиное Гнездо». Она находилась в деревянных ножнах, её длина составляет 112 см, длина клинка около 1 м. Для средневековых сабель типичным значением длины является 70 см. Музейные специалисты полагают, что сабля могла быть изготовлена на заказ для человека высокого роста.

Изображение: Астраханский музей-заповедник 

Открытие сделали в 2025 году специалисты научно-производственного учреждения «Наследие» Астраханской области. Они исследовали участок площадью 50 м² и нашли свыше 50 мусульманских захоронений. Саблю извлекли вместе с землёй вокруг весом 15 кг. На реставрацию ушло 4 месяца. Археологи говорят о чрезвычайной сохранности сабли. Железный клинок оставался в деревянных ножнах, и оксиды железа могли помочь сохранить древесину.

Изображение: Астраханский музей-заповедник 

Вместе с саблей в музей отправились ещё семь предметов, включая стремя, пряжку ремня, наконечники стрел, фрагмент ножа. Найденные артефакты могут быть выставлены в Краеведческом музее ближе к августу.

Изображение: Астраханский музей-заповедник 

#россия #археология #раскопки #астрахань
Источник: arkeonews.net
