Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Исследователи нашли в пустыне Атбай 260 гробниц старше египетских пирамид
Спутниковая археология позволила лучше узнать жизнь Восточной Сахары до возвышения фараонского Египта

Проведённое при помощи спутников археологическое исследование позволило найти 260 прежде неизвестных монументальных гробниц в пустыне Атбай. Это большой и малоизученный регион Восточного Судана между Нубийским Нилом и холмами Красного моря. Погребальные комплексы Атбай могут принадлежать к кочевой скотоводческой культуре IV и III тысячелетий до н. э. Из этого следует, что местные погребальные традиции старше египетских пирамид.

Изображение: Купер Дж. и др., 2026, African Archaeological Review

При помощи спутниковых снимков исследователи нанесли на карту круглые и овальные каменные монументы на огромной пустынной территории от Верхнего Египта до эритрейской границы. Всего найдено 280 монументальных сооружений, 20 из которых уже были известны. Большинство являются большими круглыми каменными сооружениями с захоронениями внутри. У некоторых диаметр всего несколько метров, у самых больших диаметр свыше 80 м.

Изображение: Купер Дж. и др., 2026, African Archaeological Review

При раскопках в Вади-Хашаб, Вади-эль-Ку и Бир-Аселе в гробницах были найдены человеческие останки и останки крупного рогатого скота. Это наводит учёных на мысль о том, что в этих сообществах скот был не только пищей и средством передвижения, но и символом статуса и власти.

Гробницы относятся к завершающему этапу африканского влажного периода. Сахара в те годы постепенно высыхала, муссонные дожди отступали, реки и пастбища сокращались. Гробницы могли быть построены рядом с бывшими источниками воды. Внутренняя планировка захоронений показывает зарождение социального неравенства.

Изображение: Купер Дж. и др., 2026, African Archaeological Review

Многие из найденных памятников находятся под угрозой из-за незаконной добычи золота в пустынях Судана. Они подвергаются воздействию тяжёлой техники и грабежам, разрушающим ландшафты, сохранявшиеся на протяжении тысячелетий.

#история #археология #африка #раскопки #судан
Источник: arkeonews.net
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Устаревший Ту-214 находит нового заказчика и остаётся единственным вариантом на ближайшие пять лет
Россия предложила Армении построить АЭС большой мощности
Carscoops: редкий Ferrari 812 за $2,5 млн на трассе в Малибу столкнулся с кабриолетом Mercedes
Навигатор от «Яндекса» начал давать более наглядные подсказки о манёврах
Покупка квартир в России потеряла привлекательность как вложение
Дженсен Хуанг рассказал о наступлении эпохи электриков и сантехников
AMD выпустила шесть новых процессоров Ryzen PRO 9000
Консольный эксклюзив Return to Castle Wolfenstein: Cursed Sands портировали на ПК
Российский автопром отправил тысячи машин разных категорий на Кубу
Одноплатный ПК Sipeed K3 с NPU на 60 TOPS запускает ИИ-модели объёмом до 30 млрд параметров
На фоне рухнувших в Китае продаж на 48% Honda закрывает завод и сворачивает выпуск трёх моделей авто
В России в 8 раз сократился импорт автомобилей с двигателями мощностью более 160 л. с.
Audi показала фотографии салона полноразмерного кроссовера Q9
В России почти на 24% сократилось производство шин для легковых автомобилей
NVIDIA выпустила новый графический драйвер Game Ready 596.49 WHQL с поддержкой Forza Horizon 6
Сборка на Ryzen 5 5500 с RTX 5060 8 ГБ протестирована в Crimson Desert и ряде других популярных игр
На сайте Instant Gaming появилась страница предзаказа на GTA 6
ФБР США удалённо перезагрузило роутеры в разных странах из-за массового взлома
Playground Games вычислит источник утечки Forza Horizon 6 по уникальным меткам в копии игры
Атмосферный гидравлический скачок на Венере поднял кислотные облака на высоту 50 км

Популярные статьи

Субъективный обзор новых фильмов «Достать стволы», «Кали» и «Акулы в Париже»
Steam Machine против PlayStation 5 – за рамками маркетинга и вездесущего хайпа
Как я написал статью на ресурсе «linux.org.ru» и убедился в токсичности и предвзятости модераторов
Установка игры «2048» на Linux и FreeBSD и тестирование в экстремальных условиях
Ретроклокинг: Intel Skulltrail на максималках
«Повелитель пустыни»: исторический фильм, который мог бы стать хорошим (субъективное мнение)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter