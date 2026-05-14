Спутниковая археология позволила лучше узнать жизнь Восточной Сахары до возвышения фараонского Египта

Проведённое при помощи спутников археологическое исследование позволило найти 260 прежде неизвестных монументальных гробниц в пустыне Атбай. Это большой и малоизученный регион Восточного Судана между Нубийским Нилом и холмами Красного моря. Погребальные комплексы Атбай могут принадлежать к кочевой скотоводческой культуре IV и III тысячелетий до н. э. Из этого следует, что местные погребальные традиции старше египетских пирамид.

Изображение: Купер Дж. и др., 2026, African Archaeological Review

При помощи спутниковых снимков исследователи нанесли на карту круглые и овальные каменные монументы на огромной пустынной территории от Верхнего Египта до эритрейской границы. Всего найдено 280 монументальных сооружений, 20 из которых уже были известны. Большинство являются большими круглыми каменными сооружениями с захоронениями внутри. У некоторых диаметр всего несколько метров, у самых больших диаметр свыше 80 м.

При раскопках в Вади-Хашаб, Вади-эль-Ку и Бир-Аселе в гробницах были найдены человеческие останки и останки крупного рогатого скота. Это наводит учёных на мысль о том, что в этих сообществах скот был не только пищей и средством передвижения, но и символом статуса и власти.

Гробницы относятся к завершающему этапу африканского влажного периода. Сахара в те годы постепенно высыхала, муссонные дожди отступали, реки и пастбища сокращались. Гробницы могли быть построены рядом с бывшими источниками воды. Внутренняя планировка захоронений показывает зарождение социального неравенства.

Многие из найденных памятников находятся под угрозой из-за незаконной добычи золота в пустынях Судана. Они подвергаются воздействию тяжёлой техники и грабежам, разрушающим ландшафты, сохранявшиеся на протяжении тысячелетий.