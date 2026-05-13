Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Sony представила смартфон Xperia 1 VIII с 6,5-дюймовым экраном OLED 120 Гц
Дорогостоящий аппарат японского производителя работает на чипе Snapdragon 8 Elite Gen 5 и с улучшенным телеобъективом

Sony в среду утром анонсировала флагманский смартфон Xperia 1 VIII, главной новинкой которого является ассистент на основе искусственного интеллекта для работы с камерами. Система способна анализировать объекты и погодные условия, на основе этого выбирая оптимальные настройки, вроде цветов, эффекта боке, выбора самой камеры. В камере телефото используется новый сенсор 1/1,56 дюйма, который в четыре раза больше сенсора Xperia 1 VII. Он повышает чёткость и детализацию при съёмке удалённых объектов.

Изображение: Sony

Что касается съёмки при недостаточном освещении, по словам производителя, все три основных объектива устройства (16 мм, 24 мм и 70 мм) используют многокадровую обработку RAW. Данная технология расширяет динамический диапазон и улучшает шумоподавление, позволяя снимать с качеством, близким к уровню полнокадрового сенсора.

Стилистику своего нового смартфона Sony называет «дизайном ORE». Он доступен в чёрном, серебристом, красном и золотом цветовых вариантах. В отличие от многих других аппаратов, устройство обладает отдельной кнопкой для работы с камерами и разъёмом для проводных наушников. Идентичные левый и правый динамики способны воспроизводить глубокие басы, расширенные и высокие частоты и более широкую звуковую сцену в целом.

Изображение: Sony

Наличие процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5 должно дать прирост производительности в 20%, в том числе в многозадачной работе и при создании контента. Объём оперативной памяти может быть 12 или 16 ГБ типа LPDDR5X, объём хранилища — 256 ГБ / 1 ТБ (UFS 4.1) с поддержкой карт памяти до 2 ТБ.

Аппарат работает на основе аккумулятора ёмкостью 5000 мА·ч, который сможет функционировать не менее 4 лет. В этом призвана помочь опция «Оптимизация обработки», снижающая энергопотребление при работе с тяжёлыми приложениями вроде навигационных.

Изображение: Sony

Изображение выводится на экран OLED HDR размером 6,5 дюйма с разрешением 1080x2340 и соотношением сторон 19,5:9. Частота обновления экрана варьируется в диапазоне 1–120 Гц, поддерживается 100% цветового диапазона DCI-P3. Для защиты от внешних воздействий установлено стекло Corning Gorilla Glass Victus 2.

К сожалению, установлена далеко не последняя система Android 14, но производитель обещает обновить её и 6 лет выпускать патчи безопасности.

Изображение: Sony

Устройство весит 200 г и обладает защитой IPX5/IPX8 и IP6X. Предварительные заказы уже принимаются. Цена составляет 1499 евро за базовую версию.

#смартфон #sony #япония
Источник: fonearena.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России началось строительство нового завода по производству деталей газотурбинных двигателей
В России нашли способ увеличить ресурс авиадвигателей с помощью лазерной ударной обработки деталей
В 13 сезоне Diablo 4 класс Паладин утратил статус лидера игровой меты
Энтузиаст сравнил Ryzen 5 5500X3D и Ryzen 5 7500F в паре с RTX 5090 в ряде современных игр
Британский криминальный триллер «Легенды» вошёл в число хитов недели на Netflix
В США строители ЦОД для ИИ выбирают сельские районы, чтобы обойти городские запреты
Microsoft забанила оборудование игроков до 9999 года за несанкционированный доступ к Forza Horizon 6
Palit представила видеокарты GeForce RTX 5080 Infinity 3 полностью в чёрном цвете
Сиденья как у Rolls-Royce за $440 тысяч появились в Toyota Corolla Cross
Forza Horizon 6 в издании Premium Edition появилась на торрентах за 9 дней до полноценного релиза
MAXSUN выпустила новые материнские платы AMD B850 в сериях iCraft и eSport с поддержкой PCIe 5.0
Утечка информации о часах Garmin Forerunner 170 произошла из-за российского интернет-магазина
Исследователи нашли запечатанный колодец в 3200-летней сардинской башне эпохи железного века
Энтузиаст протестировал Forza Horizon 6 на ПК с Ryzen 7 9800X3D и RX 9070 XT с FSR 4.1
Похоже, компания ASUS готовит юбилейную материнскую плату ROG Crosshair к 20-летию бренда
Oracle вынуждена отказаться от строительства газовой электростанции для ИИ-центра в Нью-Мексико
Microsoft забанила учётные записи игроков в утёкшую версию Forza Horizon 6 до 9999 года
Полицейские Майами подали иск к Мэтту Дэймону и Бену Аффлеку из-за фильма «Лакомый кусок»
Режим Low Latency в Windows 11 ускоряет меню до 70% и запуск приложений до 40%
Сотрудники OpenAI начали массово становиться миллионерами

Популярные статьи

Steam Machine против PlayStation 5 – за рамками маркетинга и вездесущего хайпа
Сводное тестирование шести видеокарт nVidia RTX GeForce 3060 Ti 8Gb от четырёх производителей
Субъективный обзор новых фильмов «Достать стволы», «Кали» и «Акулы в Париже»
Как я написал статью на ресурсе «linux.org.ru» и убедился в токсичности и предвзятости модераторов
Обзор ноутбука GIGABYTE GAMING A18 PRO GA8J
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter