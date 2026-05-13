Дорогостоящий аппарат японского производителя работает на чипе Snapdragon 8 Elite Gen 5 и с улучшенным телеобъективом

Sony в среду утром анонсировала флагманский смартфон Xperia 1 VIII, главной новинкой которого является ассистент на основе искусственного интеллекта для работы с камерами. Система способна анализировать объекты и погодные условия, на основе этого выбирая оптимальные настройки, вроде цветов, эффекта боке, выбора самой камеры. В камере телефото используется новый сенсор 1/1,56 дюйма, который в четыре раза больше сенсора Xperia 1 VII. Он повышает чёткость и детализацию при съёмке удалённых объектов.

Что касается съёмки при недостаточном освещении, по словам производителя, все три основных объектива устройства (16 мм, 24 мм и 70 мм) используют многокадровую обработку RAW. Данная технология расширяет динамический диапазон и улучшает шумоподавление, позволяя снимать с качеством, близким к уровню полнокадрового сенсора.

Стилистику своего нового смартфона Sony называет «дизайном ORE». Он доступен в чёрном, серебристом, красном и золотом цветовых вариантах. В отличие от многих других аппаратов, устройство обладает отдельной кнопкой для работы с камерами и разъёмом для проводных наушников. Идентичные левый и правый динамики способны воспроизводить глубокие басы, расширенные и высокие частоты и более широкую звуковую сцену в целом.

Наличие процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5 должно дать прирост производительности в 20%, в том числе в многозадачной работе и при создании контента. Объём оперативной памяти может быть 12 или 16 ГБ типа LPDDR5X, объём хранилища — 256 ГБ / 1 ТБ (UFS 4.1) с поддержкой карт памяти до 2 ТБ.

Аппарат работает на основе аккумулятора ёмкостью 5000 мА·ч, который сможет функционировать не менее 4 лет. В этом призвана помочь опция «Оптимизация обработки», снижающая энергопотребление при работе с тяжёлыми приложениями вроде навигационных.

Изображение выводится на экран OLED HDR размером 6,5 дюйма с разрешением 1080x2340 и соотношением сторон 19,5:9. Частота обновления экрана варьируется в диапазоне 1–120 Гц, поддерживается 100% цветового диапазона DCI-P3. Для защиты от внешних воздействий установлено стекло Corning Gorilla Glass Victus 2.

К сожалению, установлена далеко не последняя система Android 14, но производитель обещает обновить её и 6 лет выпускать патчи безопасности.

Устройство весит 200 г и обладает защитой IPX5/IPX8 и IP6X. Предварительные заказы уже принимаются. Цена составляет 1499 евро за базовую версию.