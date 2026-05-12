РБК: в 2025 году четверть российских компаний увольняли сотрудников
Это значительный рост по сравнению с 2023 годом, когда данный показатель составлял 10%

На протяжении нескольких лет по всему миру и в России компании набирали персонал с прицелом на дальнейший рост. В нашей стране это было связано с импортозамещением и цифровизацией, а также выходом на новые рынки. Теперь экономическая ситуация изменилась, и многие сотрудники оказались ненужными.

Первые признаки этих изменений появились ещё в 2024 году. Крупные компании вроде VK и МТС начали проводить сокращения уже тогда. В 2025 году консалтинговая компания Get Experts опубликовала обзор, согласно которому по итогу 2025 года четверть российских предприятий увольняли персонал. В 2023 году таких предприятий было только 10%. 14 кредитных организаций сократили свой штат, в том числе крупные банки ВТБ и Сбер. Последний сократил каждого пятого сотрудника.

Изображение: Grok

Вместо развития предприятия стремятся к выживанию, поэтому увольнения будут расти и дальше. Перед компаниями стоит задача провести эти увольнения без лишних скандалов и, желательно, без выплат компенсаций.

Увольнения грозят в первую очередь сотрудникам таких сфер, как IT, консалтинг, цифровой маркетинг и прочим представителям интеллектуального труда. Затрагивает это в первую очередь крупнейшие города страны, где подобных компаний больше всего.

#россия #финансы #увольнения #сокращения #занятость #рбк #персонал
Источник: rbc.ru
