Инсайдер говорит о заказчике из Северной Америки без собственного производства микросхем

В последнее время появлялись слухи относительно того, что компания AMD ищет производителя своих процессоров следующего поколения Venice и Verano. Слух от фирмы Daishin Securities даёт понять, что производитель был выбран, и им является Samsung Foundry.

Инсайдер Daishin также упомянул крупного североамериканского заказчика без собственного производства микросхем, что позволяет предположить, что речь идёт об AMD. Неделей ранее появлялась информация о том, что AMD уже ведёт активные переговоры с Samsung, согласовывая детали этого заказа. К тому же генеральный директор AMD Лиза Су недавно посетила завод Samsung в Пхёнтеке. Там она могла воочию убедиться в производственных возможностях южнокорейского производителя.

Выбор среди прочего мог быть сделан по той причине, что производственные мощности компании TSMC забронированы уже до 2028 года. В результате Samsung может стать вторым лучшим выбором для AMD, которой нужно получить новые процессоры в достаточных количествах до запланированных сроков релиза. Также AMD может поставить перед собой задачу получить приоритетный доступ к производству памяти DRAM, одним из ведущих производителей которой является Samsung.

Релиз процессоров Venice запланирован на 2026 год. Они получат до 256 ядер на архитектуре Zen 6C, распределённых по восьми CCD (Core Complex Dies). Процессоры Verano будут представлять собой модификацию Venice для работы агентного ИИ. Их появления ждут в 2027 году. Они могут войти в состав ускорителей AMD Instinct серии MI500 и применять более современную архитектуру Zen 7.

Пока неясно, будет ли Samsung единственным производителем этих процессоров для AMD или TSMC всё же также примет участие в этом. Это может зависеть не только от занятости тайваньского производителя, но и от процента выпуска годных чипов у Samsung.