Ещё одним продуктом с проведённого в четверг мероприятия компании Huawei стал планшет MatePad Pro Max с диагональю экрана 13,2 дюйма. Его отличительной чертой является корпус толщиной всего 4,7 мм, что не помешало разместить в нём аккумулятор с приличной ёмкостью 10400 мАч, хотя в Евросоюзе будет предложен вариант только на 9760 мАч. Отныне Huawei является производителем самого тонкого планшета в мире.

Изображение: Huawei

Устройство весит 499 г и предлагается в премиальном дизайне. Задняя камера размещена внутри кольца, напоминая смартфоны Mate 80 Pro. Доступны синий (Shimmery Blue) и серый (Space Gray) цветовые варианты устройства.

Рамки вокруг панели также чрезвычайно тонкие, всего 3,55 мм. Это не помешало разместить переднюю камеру с разрешением 12 Мп, которая не бросается в глаза.

Экран относится к типу OLED, он обладает разрешением 3000 × 2000. Пиковая яркость достигает 1600 нит, поддерживается цветовой диапазон DCI-P3, частота обновления 144 Гц, ШИМ-затемнение 1440 Гц. Есть технология PaperMatte, призванная сделать изображение ещё качественнее за счёт уменьшения числа бликов на 99% и снижения нагрузки на глаза.

Разрешение основной камеры составляет 50 Мп. К планшету можно подключить клавиатуру Glide Keyboard+ и пользоваться им для многозадачной работы. Этому же способствуют шесть динамиков с мощными басами.

Устройство работает под управлением операционной системы HarmonyOS 4.3 на процессоре Kirin с приростом скорости на 20%, если верить производителю. Мощность зарядки составляет 66 Вт, а мощность обратной проводной зарядки 40 Вт. Обещана работа на протяжении 14 часов при просмотре видео.

Стоимость планшета в конфигурации 12/512 ГБ с чехлом Folio Cover составляет 1399 евро. Версия 12/256 ГБ с клавиатурой стоит 1449 евро, а 16/512 ГБ с клавиатурой обойдётся в 1649 евро.