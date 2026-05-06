Многие элементы будут позаимствованы из прошлогодней Assassin’s Creed Shadows

Работая над ремейком одной из самых популярных частей игровой серии Assassin’s Creed, компания Ubisoft всеми силами старается привлечь внимание геймеров. На её сайте появился пост, который не фокусируется на визуальных обновлениях Black Flag Resynced. Вместо этого речь идёт об улучшениях в системе паркура, передвижения, скрытности и боя. Также были показаны новые кадры игрового процесса. Основной акцент сделан на повышение плавности движений.

По словам креативного директора и разработчика оригинальной игры Black Flag, при создании новой версии учитывались отзывы сообщества для получения идеальной отзывчивости. Это должно стать основой улучшения анимации приземления, появления более отзывчивых прыжков и ускорения после бега по стене. Для паркура используется последняя версия движка Anvil Engine из Assassin’s Shadows, что даёт лучший контроль над перемещениями игрового персонажа.

Элементы скрытности также позаимствуют из игры Shadows. В частности, это функция «Наблюдать» для выделения местоположения врагов. Возможность приседать в любой момент улучшит скрытое перемещение персонажа.





Есть изменения в боевой системе, включая приёмы «Скрытый клинок», «Идеальное парирование», «Удар от стены» и «Удар от земли». Появятся также приём «Идеальное уклонение» и тяжёлые атаки, которые зависят от выбранного оружия.

Релиз Assassin’s Creed Black Flag Resynced запланирован на 9 июля.