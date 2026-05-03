Она оказалась более технологически продвинутой, чем полагали прежде

Исследование археологических находок из Мерва и Ниневии показало, что в Сасанидской империи металлургия была более развита, чем полагали прежде. Это государство существовало с 224 по 651 год н. э. на Ближнем Востоке и в Центральной Азии, затрагивая современные Иран, Ирак, Туркменистан, Афганистан, Пакистан, Кавказ и Турцию.

Изображение: Дэвис и др., 2026

Было установлено, что сасанидская технология обработки латуни была более распространённой и развитой, нежели учёные полагали прежде. Металлурги здесь не только использовали ранее известные методы обработки бронзы, но и проводили эксперименты с латунью, продвигая как эстетические достоинства изделий, так и их военную функцию.

Прежде, говоря о металлообработке в древнем Иране, рассматривали в первую очередь бронзу, серебро и золото. Латунь была больше известна в Древнем Риме и Византии, а затем в исламских странах. Теперь специалисты изучили медные сплавы из двух приграничных зон: Мерва, на территории современного Туркменистана, и Ниневии, на севере Ирака. Они задействовали рентгенофлуоресцентный анализ, сканирующую электронную микроскопию и цифровую рентгенографию, что позволило найти свидетельства использования латуни в литом и в кованом виде.

Мерв был одним из крупнейших городов на северо-востоке Ирана, тогда как Ниневия являлась древней столицей Ассирии. Два этих города находились на противоположных краях Сасанидской империи, так что нахождение в них одинакового материала позволяет предположить, что это не было единичным случаем.

В Мерве нашли предметы IV–V и VI–VII веков. В их число вошли инкрустированная лазуритом и цветным стеклом шпилька для волос, фрагмент браслета, фурнитура, бусины и головка булавки. Содержание цинка здесь варьировалось от низких до высоких концентраций.

Более ранние латунные предметы из Мерва были в основном литыми, поэтому поначалу латунь могли использовать ради похожего на золото цвета. Кованые латунные предметы из Мерва и латунные компоненты в шлемах Ниневии более поздних периодов показывают более практичные варианты применения этого материала.

Наиболее ярким примером этого считаются три сасанидских шлема из коллекции Британского музея, первоначально найденные в Ниневии. Они датируются примерно VI–VII веками н. э. и принадлежат к редкой группе позднеантичных сегментированных или полосатых шлемов. При их создании использовалось множество пластин, полос и заклёпок, как показало рентгенографическое исследование. Эти шлемы не только защищали, но и создавали внешнюю привлекательность.

Учёные приходят к выводу о том, что металлурги Сасанидской империи внесли значительный вклад в материальную культуру исламского мира.