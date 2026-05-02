Ограничения могут продлиться до конца майских праздников

2 мая начала появляться информация о том, что у некоторых интернет-провайдеров Подмосковья заработал доступ к сайтам по белым спискам. В частности, речь идет о провайдере «Всем Wi-Fi». Его служба поддержки сообщила, что ограничения будут работать на протяжении всех майских праздников и компания не несёт за это ответственность, поскольку речь идёт о распоряжении вышестоящего провайдера. Также в социальных сетях на проблемы в работе интернета жаловались клиенты провайдеров CityLink, Инетком, Моснет, АСВТ.

Изображение: Grok

В столичном регионе белые списки были определены в марте, туда вошли свыше 120 сервисов. Речь идет о банковских приложениях, сайтах государственных учреждений, транспортных сервисах, интернет-магазинах и некоторых средствах массовой информации.

Издание «Коммерсант» ранее писало о вероятных проблемах со связью из-за того, что 5, 7 и 9 мая могут быть введены ограничения на мобильный интернет. Про проводной интернет тогда не говорилось.