Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Проводной интернет в Подмосковье у части пользователей начал работать по белым спискам
Ограничения могут продлиться до конца майских праздников

2 мая начала появляться информация о том, что у некоторых интернет-провайдеров Подмосковья заработал доступ к сайтам по белым спискам. В частности, речь идет о провайдере «Всем Wi-Fi». Его служба поддержки сообщила, что ограничения будут работать на протяжении всех майских праздников и компания не несёт за это ответственность, поскольку речь идёт о распоряжении вышестоящего провайдера. Также в социальных сетях на проблемы в работе интернета жаловались клиенты провайдеров CityLink, Инетком, Моснет, АСВТ.

Изображение: Grok

В столичном регионе белые списки были определены в марте, туда вошли свыше 120 сервисов. Речь идет о банковских приложениях, сайтах государственных учреждений, транспортных сервисах, интернет-магазинах и некоторых средствах массовой информации.

Издание «Коммерсант» ранее писало о вероятных проблемах со связью из-за того, что 5, 7 и 9 мая могут быть введены ограничения на мобильный интернет. Про проводной интернет тогда не говорилось.

#россия #интернет #москва #рунет #блокировки #подмосковье
Источник: gazeta.ru
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter