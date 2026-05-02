В рамках спасательных работ вблизи Чолпон-Аты, на северном берегу озера Иссык-Куль в Кыргызстане, исследователи нашли группу курганов и большое каменное ограждение. Предварительные оценки относят их к раннему периоду саков, то есть к VIII–VI векам до н. э.

Изображение: Министерство культуры, информации и молодежной политики Кыргызской Республики

Работы начались 5 апреля в районе строительства объездной дороги вокруг Чолпон-Аты под руководством археолога Аиды Абдыкановой, кандидата исторических наук. Это не плановые работы, а экстренная операция с целью документирования и сохранения остатков культурного наследия перед началом строительства.

Аэрофотоснимки показывают тщательно распланированную погребальную зону. Сейчас исследовали 22 из 30 объектов культурного наследия. Найдено 21 курганное захоронение и большое каменное ограждение, керамические сосуды, бронзовая булавка и точильный камень.

Ранний период саков связан с более широким скифско-сакским культурным влиянием евразийской степи и Центральной Азии. Саки не обладали единым централизованным государством. Речь идёт о мобильных скотоводческих группах с общими культурными чертами. Из них можно назвать конный образ жизни, курганные погребальные традиции, элитные погребальные принадлежности.

Найденные керамические сосуды могут указывать на погребальное подношение или связанные с едой ритуалы. Булавка могла являться частью одежды или персонального украшения, а точильный камень говорит о том, что повседневные предметы могли использоваться как связанные с умершими символы. Что касается обнаруженного каменного ограждения, специалисты пока не узнали о его культурной функции и сроках появления.

Сейчас археологи продолжают изучение каменного ограждения и объектов культурного наследия в зоне строительства. Это поможет понять, относятся ли захоронения к небольшой местной группе, элитному роду или более широкой общине саков.