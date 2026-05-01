Здесь обнаружили 80 зданий и архитектуру стиля Петен на площади 100 га

В мексиканском штате Кинтана-Роо исследователи нашли город племени майя, которому дали название Эль-Хефесиньо. Согласно данным Национального института антропологии и истории Мексики (INAH), обнаружено 80 зданий на территории не меньше 100 га. Первый анализ показал связь этого древнего поселения с архитектурной традицией Петен. Это означает большие сводчатые сооружения, закруглённые и утопленные углы, характерные лепные карнизы.

Изображение: Карина Бланкас и Сонни Охеда

Об обнаружении данного места сообщили жители муниципалитета Отон-П. Бланко. Древнее поселение имело центральную зону с пятью крупными зданиями, которые располагались вокруг площади в форме буквы С. Их высота достигает 11-14 м, а длина 16-40 м. Здания относятся к периоду с 250 по 900 год н. э. В те времена многие города майя достигли пика своего развития.

Отличительной чертой зданий является наличие лепнины, характерной для построек майя в низинах. Этот элемент был обнаружен в подземной части памятника под номером 53037. Здесь выявили три этапа строительства, а у некоторых зданий их могло быть четыре или пять.

В здании № 53035 в северо-восточной части участка нашлись следы штукатурки с декоративной росписью и фрагменты человеческих костей. По словам исследователей, полномасштабные раскопки пока не проводились и данные не были тщательно извлечены и проанализированы. Это ограничивает возможность интерпретации сделанных находок.

Интерес археологов вызвало наличие трёх сводов майя внутри некоторых зданий. Такая техника позволяла строителям создавать крытые каменные помещения высокой архитектурной прочности. Хорошо сохранившиеся своды наводят на мысль, что некоторые здания могли выполнять элитные, административные, ритуальные или жилые функции.

Изображение: Карина Бланкас и Сонни Охеда

Эль-Хефесиньо можно рассматривать как фрагмент большой головоломки. В южной части штата прежде обнаруживали важные центры майя, в число которых вошли Дзибанче, Кинична, Кохунлич и Окстанках. Новое поселение улучшает понимание взаимодействия и конкуренции сообществ, обмена товарами и архитектурными идеями.

Далее учёные планируют заняться картированием с помощью технологии LiDAR, которая даст возможность выявлять строения под густой растительностью. Они не исключают, что Эль-Хефесиньо простирается более чем на 100 га и пока найдена наиболее доступная часть поселения.