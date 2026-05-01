Блогер
Металлоискатели нашли в Дании две англосаксонские монеты «Агнец Божий» возрастом более 1000 лет
Монеты рассказали о неудачах в попытках остановить набеги викингов

Металлоискатели обнаружили недалеко от Лёгумклостера на юге Ютландии и Каструпа в Ти редчайшие серебряные англосаксонские монеты «Агнец Божий», отчеканенные более 1000 лет назад. Учёные считают, что они были созданы с целью получить божественную защиту от нападений викингов. Известные также как пенни Agnus Dei, монеты сейчас находятся в Национальном музее Дании.

На первый взгляд они похожи на небольшой кусочек потёртого серебра, но следует обратить внимание на изображение. Обычно на монетах были портреты королей, но в данном случае изображён Агнец Божий, один из самых узнаваемых христианских символов Средневековья. На другой стороне монеты голубь поднимается вверх, представляя Святого Духа.

Изображение: Серен Греве и Джон Энгедал Ниссен. Национальный музей Дании

Монеты отчеканили во времена правления короля Англии Этельреда II, в один из наиболее бурных периодов эпохи викингов. Это произошло примерно в 1009 году.

Быть может, что созданные для защиты от викингов монеты в итоге ими же и использовались. Известно о существовании всего примерно 30 экземпляров подобных монет. Лишь малая часть из них была найдена в Англии. Большинство остальных обнаружены в Скандинавии и Балтийском регионе. Петли на многих из них дают понять, что их использовали как подвески или амулеты.

Историки предполагают, что такие монеты выпускались на протяжении короткого времени. Они могли быть отчеканены ограниченным количеством экземпляров, прежде чем от них отказались. Набеги викингов продолжились, и монеты не смогли остановить корабли и армии.

Изображение: Серен Греве и Джон Энгедал Ниссен. Национальный музей Дании

В итоге датские короли-викинги начали перенимать и адаптировать английские модели денег. По мнению специалистов Национального музея, датская монетная система была вдохновлена упорядоченной денежной структурой Англии. Изображение Агнца Божьего позднее получило распространение в Дании. Можно сказать, что две найденные монеты символизируют собой передачу идей между странами и культурами.

#история #археология #дания #англия #раскопки #викинги #скандинавия
Источник: arkeonews.net
