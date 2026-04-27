Спустя много лет аппарат Apple может догнать в этом своего конкурента Samsung

Компания Apple всегда отставала в плане предложения оперативной памяти на своих аппаратах iPhone. При этом приверженцы продуктов американского производителя утверждают, что памяти на системе iOS расходуется меньше, чем на Android, так что много и не нужно.

С появлением искусственного интеллекта требования к объёму оперативной памяти выросли дополнительно. Не исключено, что именно из-за этого Apple в аппаратах iPhone 18 может дать минимум 12 ГБ оперативной памяти, как это происходит и на премиальных смартфонах Galaxy S от Samsung.

Изображение: Asif Shaik / SamMobile

В этом году Apple может поменять сроки релиза своих устройств нового поколения. Сначала осенью могут быть представлены аппараты серии Pro, тогда как базовая модель iPhone 18 может быть представлена только в начале следующего года. Это может произойти примерно в те же сроки, когда выйдут смартфоны линейки Galaxy S27.

Сама Samsung начала предлагать 12 ГБ памяти в базовых моделях Galaxy S в 2025 году с выпуском Galaxy S25. Galaxy S26 имеет такой же минимальный объём памяти, а iPhone 16 и iPhone 17 довольствуются объёмом 8 ГБ.

Поскольку Apple увеличивает объём памяти во времена её дефицита и огромного роста стоимости, причины этого шага кажутся слишком серьёзными, чтобы его можно было избежать. В частности, речь может идти о появлении на аппаратах Apple искусственного интеллекта на основе Gemini от Google.