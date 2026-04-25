Блогер
Учёные обнаружили в Испании редкий кубок времён вала Адриана возрастом 2000 лет
Это лишь один из пяти известных экземпляров подобных кубков

В Центральной Испании нашли редкий римский бронзовый сосуд, известный под названием «кубок Берланги». Он даёт возможность получить более подробное представление о передвижениях солдат на одной из наиболее опасных римских границ.

Объект датируется II веком н. э. и был найден недалеко от Берланги-де-Дуэро в провинции Сория. По мнению археологов, он мог принадлежать кельтиберскому солдату, служившему в римской Британии. Затем он вернулся домой, забрав сосуд с собой.

Изображение: De Pablo Martínez et al. 2026, Britannia

Кубок Берланги относится к небольшой группе эмалированных бронзовых сосудов, известных как «чаши вала Адриана». Найдено менее десятка подобных кубков, и они привлекают внимание учёных сочетанием мастерства и исторической ценности.

Первая такая находка была сделана более 200 лет назад в Англии. Кубки имеют надписи с названиями фортов и изображение этих сооружений.

Кубок Берланги отличается наличием уникальной надписи. Прежние кубки упоминают форты в центральной или западной части вала. Здесь перечислены форты восточного сектора, такие как Силурнум, Онно, Виндобала и Кондеркум.

Вал Адриана был построен между 122 и 128 годами н. э. при императоре Адриане. Его протяжённость составляла примерно 117 км по северной Британии, от реки Тайн до залива Солуэй-Ферт. Высота вала достигала 4 м. Он представлял собой северную границу Римской империи и служил защитой от местных племён. Также стена была сложной пограничной системой с вспомогательными войсками, среди которых были сформированные в Испании подразделения.

Надпись на кубке Берланги подробнее раскрывает эту географию. Последовательность названий фортов соответствует их реальному расположению вдоль вала.

Изображение: De Pablo Martínez et al. 2026, Britannia

Специалисты полагают, что эти кубки представляют собой связанные с военной службой престижные предметы. Это могли быть памятные сувениры или почётные награды, присуждаемые после завершения службы. Нахождение кубка Берланги в 2000 км от Британии подтверждает эту версию.

Археологам известно, что подразделения вроде Cohors I Celtiberorum с новобранцами из Центральной Испании служили в Британии во II веке н. э. Кубок мог принадлежать одному из его солдат.

При помощи портативной рентгеновской флуоресценции и анализа изотопов свинца учёные узнали, что металл кубка мог добываться на рудниках Британии, в Уэльсе или Северной Англии. Эмалевое оформление с использованием красного, зелёного, синего и бирюзового стекла также соответствует римским техникам того периода.

Изображение: De Pablo Martínez et al. 2026, Britannia

Кубок был частично деформирован, но подробная 3D-цифровая реконструкция позволила узнать о его диаметре 11,3 см и высоте 8 см. Это делает его одним из наиболее крупных среди найденных образцов.

Исследования на месте находки кубка позволили обнаружить часть римского сельского поселения, остатки зданий, керамику, фрагменты стекла и другие материалы II–IV веков н. э.

#наука #археология #испания #раскопки #древний рим #римская империя #рим #вал адриана
Источник: arkeonews.net
