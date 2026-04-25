Оно позволило лучше узнать о том, как древние кораблестроители защищали свои суда от внешних воздействий

На мелководье у острова Иловик в Хорватии в Адриатическом море было обнаружено затонувшее торговое судно середины II века до н. э. Исследователи проанализировали защитные покрытия корабля с помощью молекулярной химии и палинологии, то есть изучения пыльцы.

Чтобы суда выдерживали воздействие солёной воды, древние кораблестроители наносили водонепроницаемые покрытия. Они герметизировали корпуса и препятствовали биологическому разложению. Покрытие изготавливали из натуральных материалов вроде растительных смол, битума и воска.

Судно «Иловик-Паржине 1» было покрыто толстым органическим слоем изнутри и снаружи. Основным компонентом была смола. Её получали из сосны нагреванием древесины в условиях низкого содержания кислорода. Получавшееся липкое и водостойкое вещество тысячелетиями использовалось в судостроении.

Изображение: Charrie-Duhaut A, et. al., 2026

При помощи газовой хроматографии-масс-спектрометрии и инфракрасной спектроскопии исследователи нашли специфические молекулярные остатки в покрытии. Среди них были полученные из абиетиновой кислоты соединения. Найдены признаки высокотемпературной обработки. Некоторые соединения из найденных образцов получаются при нагревании смолы до температуры более 300°C. В одном из образцов нашли смешанный со смолой пчелиный воск. Это делает покрытие более гибким и облегчает его нанесение.

Анализ указал на сочетание средиземноморских экосистем, таких как дубовые леса, кустарники, болота и прибрежная растительность. Это означает, что корабль мог пройти несколько этапов ремонта с использованием материалов из разных регионов.

Обломки корабля впервые нашли в 2016 году в 4 метрах под уровнем моря. На этом месте также есть фрагменты амфор, балластных камней и части деревянного корпуса. Возраст около 170 года до н. э. относит корабль к периоду Римской республики.

Исследование показывает, что современные археологические исследования занимаются не только видимыми структурами, но и извлекают информацию из микроскопических и химических следов. Это позволяет узнать, как корабль строился, обслуживался и менялся с течением времени.