Microsoft готовится уволить 7% персонала в США

Издание Financial Times сообщает, что американские технологические гиганты Meta и Microsoft планируют масштабные увольнения. Сэкономленные на зарплатах сотрудников деньги они собираются отдать на внедрение искусственного интеллекта.

Meta может уволить 10% сотрудников уже в мае, что означает сокращение примерно 8000 человек. Американская компания вкладывает миллиарды долларов в центры обработки данных и привлечение специалистов по искусственному интеллекту с целью догнать ушедших вперёд Google и OpenAI. В январе представители компании говорили о том, что затраты на искусственный интеллект в этом году могут достигнуть $135 млрд, что станет вдвое больше показателя прошлого года. Это привело к падению стоимости акций компании.

Microsoft предложила добровольно уволиться 7% своего персонала в США. За более чем полувековую историю компании это первый подобный случай. Речь идёт в первую очередь о работниках с большим стажем, у кого сумма возраста и стажа превышает 70 лет. Из 125000 сотрудников компании таких наберётся более 8000.

В прошлом году Microsoft уже уволила 15000 человек. Компания взяла на себя обязательства в этом финансовом году потратить на капитальные затраты $140 млрд.

Для технологической отрасли эти увольнения уже стали привычными. Такие компании, как Amazon, Meta и Oracle, уже проводили значительные увольнения с целью оптимизации расходов. В начале апреля издание Bloomberg писало, что с начала года в американском технологическом секторе было уволено более 52000 человек из-за внедрения ИИ.

