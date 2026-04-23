Mozilla показывает возможность улучшить и ускорить проверку кода при помощи искусственного интеллекта по сравнению с людьми

Релиз очередной версии браузера Mozilla Firefox показал, насколько сильно изменилась разработка программного обеспечения благодаря искусственному интеллекту. По словам представителей компании, в версии Firefox 150 была найдена 271 уязвимость. Занимались этим не люди, а модель искусственного интеллекта Anthropic Mythos Preview.

По словам технического директора Firefox, благодаря этому у специалистов по информационной безопасности появился шанс одержать победу над злоумышленниками. Впрочем, последним никто не мешает использовать искусственный интеллект для выполнения противоправных действий.

По мнению представителей компании, Mythos Preview показал тип семантического анализа сложного кода, который прежде был доступен только элитным аналитикам. Если сравнивать с другими моделями искусственного интеллекта, Anthropic Opus 4.6 нашёл в версии Firefox 148 лишь 22 критических уязвимости.

Главная разница между анализом искусственным интеллектом и специалистами-людьми состоит не в качестве обнаружения ошибок. Всё дело в стоимости и производительности. Быть может, скоро это станет причиной сокращений среди представителей очередной профессии. Впрочем, эксперты высказывают мнение о том, что автоматизация не способна решить наиболее глубокие структурные проблемы экосистемы открытого исходного кода.