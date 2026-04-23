Открытие в древнем городе Лаодикея улучшает понимание культурного и художественного наследия этого региона

На юго-западе Турции в древнем городе Лаодикея во время раскопок обнаружили мраморную статую греческой богини Афины высотой 2 м. Раскопки были связаны с реставрационными работами в Западном театре Лаодикеи, где уже обнаружено немало богатых историей пластов и монументальной архитектуры. Скульптура располагалась внутри здания сцены, во внешней стене сооружения. Погребённую среди обломков голову статуи пока не нашли, но остальная часть сохранилась в хорошем состоянии.

Изображение: Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой

Место неподалёку от современного турецкого города Денизли является одним из важнейших археологических памятников Анатолии. В древности это был процветающий центр торговли, культуры и текстильного производства.

Западный театр, где и была найдена статуя, датируется II веком до н. э. и является трёхэтажным зданием с поддержкой ряда колонн. Это пространство могли использовать не только для театральных представлений, но и для других культурных мероприятий. Размещённые между колоннами скульптуры изображали мифологические сцены, божеств и эпизоды из эпосов Гомера.

Изображение: Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой

Раскопки 2024–2025 годов обнаружили новые скульптуры, иллюстрирующие сюжеты вроде путешествия Одиссея. Статуя выполнена из белого мрамора и изображает Афину в стоячем положении на крупном постаменте. Богиня изображена в текстурированном пеплосе без рукавов с накинутым на шею плащом. Отличительной чертой скульптуры является изображение эгиды, ассоциирующегося с Афиной орнаментального элемента с головой Медузы в окружении змей. Изощрённая резьба складок одежды и натуралистичная передача ткани указывают на высокий уровень скульпторов. Грубо обработанная задняя часть скульптуры говорит о том, что она располагалась в нише или между колоннами.

Изображение: Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой

Стилистический анализ наводит на мысль о традициях периода Августа, между 27 годом до н. э. и 14 годом н. э. Это было время возрождения классической греческой эстетики под римским владычеством.

С начала 2026 года работы в Западном театре продолжились, особое внимание уделено структурной реставрации и извлечению артефактов.