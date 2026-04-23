Во время раскопок в Турции нашли двухметровую статую богини Афины возрастом 2000 лет
Открытие в древнем городе Лаодикея улучшает понимание культурного и художественного наследия этого региона

На юго-западе Турции в древнем городе Лаодикея во время раскопок обнаружили мраморную статую греческой богини Афины высотой 2 м. Раскопки были связаны с реставрационными работами в Западном театре Лаодикеи, где уже обнаружено немало богатых историей пластов и монументальной архитектуры. Скульптура располагалась внутри здания сцены, во внешней стене сооружения. Погребённую среди обломков голову статуи пока не нашли, но остальная часть сохранилась в хорошем состоянии.

Изображение: Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой

Место неподалёку от современного турецкого города Денизли является одним из важнейших археологических памятников Анатолии. В древности это был процветающий центр торговли, культуры и текстильного производства.

Западный театр, где и была найдена статуя, датируется II веком до н. э. и является трёхэтажным зданием с поддержкой ряда колонн. Это пространство могли использовать не только для театральных представлений, но и для других культурных мероприятий. Размещённые между колоннами скульптуры изображали мифологические сцены, божеств и эпизоды из эпосов Гомера.

Изображение: Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой

Раскопки 2024–2025 годов обнаружили новые скульптуры, иллюстрирующие сюжеты вроде путешествия Одиссея. Статуя выполнена из белого мрамора и изображает Афину в стоячем положении на крупном постаменте. Богиня изображена в текстурированном пеплосе без рукавов с накинутым на шею плащом. Отличительной чертой скульптуры является изображение эгиды, ассоциирующегося с Афиной орнаментального элемента с головой Медузы в окружении змей. Изощрённая резьба складок одежды и натуралистичная передача ткани указывают на высокий уровень скульпторов. Грубо обработанная задняя часть скульптуры говорит о том, что она располагалась в нише или между колоннами.

Изображение: Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой

Стилистический анализ наводит на мысль о традициях периода Августа, между 27 годом до н. э. и 14 годом н. э. Это было время возрождения классической греческой эстетики под римским владычеством.

С начала 2026 года работы в Западном театре продолжились, особое внимание уделено структурной реставрации и извлечению артефактов.

#турция #история #археология #греция #раскопки #культура #древняя греция #статуи
Источник: arkeonews.net
Популярные новости

Warner Bros. раскрыла актерский состав нового фильма «Властелин колец: Охота на Голлума»
+
YouTube-блогер собрал ядерную батарейку из трубочек с тритием и солнечных элементов
+
Журналист New Scientist раскрыл состояние дел в Чернобыле спустя 40 лет после катастрофы
+
Военнослужащие США случайно раскрыли координаты ядерных бункеров в онлайн-карточках для тестов
+
Рособрнадзор изучает возможность применения ИИ для проверки развернутых ответов ЕГЭ
+
boAt представила беспроводной 7.1.4-саундбар Aavante Prime X с Dolby Atmos и мощностью 700 Вт
+
«КАМАЗ» вывел на рынок крюковой погрузчик на шасси поколения К5
1
Росатом «сжёг» опасные отходы в реакторе: срок изоляции снижен с сотен тысяч до 300 лет
+
Razer выпустила самый тонкий в мире стеклянный коврик для мыши с твердостью почти как у алмаза
9
Россия и КНДР состыковали первый автомобильный мост между двумя государствами
10
InWin представила корпус COVALENT формата Full Tower с возможностью разместить 13 вентиляторов
5
В Hardware Unboxed протестировали Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition в ряде игр и приложений
6
В Москве с помощью роботов разобрали законсервированный с 2000-х годов корпус ядерного НИИ
+
Tom’s Hardware назвали лучшие игровые процессоры в 2026 году
+
Ferrari установила цену в 550 тысяч евро на свой первый электромобиль Luce
+
NVIDIA выпустила SDK с поддержкой динамической многокадровой генерации DLSS 4.5 и режима 6X
+
Робот Ace для настольного тенниса с искусственным интеллектом от Sony побеждает опытных игроков
+
Lexus привез в Милан шестиколесный LS Concept
+
«Ведомости»: Операторы мобильной связи хотят отсрочку на введение оплаты за трафик VPN
+
TSMC представила новые технологии чипов без использования дорогого оборудования ASML
+

Популярные статьи

Вторая жизнь GeForce 9500 GT — от коррозии до «Золотого издания» и кастомного охлаждения
57
Xbox Game Pass без Call of Duty – как Аша Шарма ломает последний козырь Microsoft
3
Обзор игровой гарнитуры MSI Maestro 300
+

Сейчас обсуждают

Китя
17:20
Что вы тут все о шизофренике Чимбале.Давайте я расскажу лучше как я на 5080 заработал и как шериф полотерит. то интересней.Главное у админов сосать в присядку -и тогда тебя не удаляют ,и даже вот 508...
Вторая жизнь GeForce 9500 GT — от коррозии до «Золотого издания» и кастомного охлаждения
OldBrave
16:45
"Автоматически включать в «белый список пользователей» владельцев номеров, подтверждённых через портал «Госуслуги» — таким людям мобильный интернет ограничиваться не должен...", выходит всем пользоват...
В Госдуме предложили создать «белый список VPN» и защитить интернет для проверенных пользователей
Никита Абсалямов
16:40
Много чего остаётся... для начала про GTX 1660... потом про 3070...
Обзор и тестирование "Царь-карты" MSI GeForce RTX 3060 Ti GAMING X TRIO 8GB GDDR6
Vergo
16:17
"Дуракам закон не писан. Дураками он написан. Дуракам и исполнять."
«Ъ»: «Вредные советы» Остера на наличие неправильных установок попросила проверить депутат Бутина
Windmark_
15:43
Опять новый сокет 😂
Чипсет Intel Z970 предназначен для плат LGA1954 с поддержкой разгона для широкого круга потребителей
swr5
15:42
Валялся, валялся.
«Росатом» завершил опытную эксплуатацию первого в мире ядерного топлива с минорными актинидами
Шериф
15:12
Спасибо за признание. Теперь понятно кто минусы ставит.
Вторая жизнь GeForce 9500 GT — от коррозии до «Золотого издания» и кастомного охлаждения
Шериф
15:08
Пустомеля, иди новый аккаунт делай.
Вторая жизнь GeForce 9500 GT — от коррозии до «Золотого издания» и кастомного охлаждения
Шериф
15:05
Ну вот все хейтеры в сборе. Теперь вас кучкой отправят в бан.
Вторая жизнь GeForce 9500 GT — от коррозии до «Золотого издания» и кастомного охлаждения
Шериф
15:04
даже не пытайся купить себе мозги, зря потратишь деньги
Вторая жизнь GeForce 9500 GT — от коррозии до «Золотого издания» и кастомного охлаждения
