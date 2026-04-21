Этот клад позволит лучше узнать о жизни и ритуальных практиках позднего бронзового века

Сертифицированный волонтёр-кладоискатель Рональд Мейснер обнаружил на северной окраине немецкого города Вильшдорф бронзовые кольца возрастом 3300 лет. Об этом сообщило Государственное управление археологии Саксонии.

Кольца были изготовлены примерно в 1300–1100 годах до н. э. Всего найдено шесть бронзовых колец и один фрагмент общим весом свыше 800 г. Эксперты считают это классическим кладом бронзового века, который целенаправленно захоронили более 3000 лет назад.

Кольца выделяются мастерством изготовления и характерными формами, по которым и удалось достаточно точно датировать их. Два кольца с перекрывающимися концами надевали на руки, а остальные четыре представляют собой открытые диагонально-ребристые кольца, надеваемые на ногу. Такие украшения находили во всей Центральной Европе, и они считаются частью традиционной одежды бронзового века. Подобные украшения символизировали богатство и социальный статус.

По мнению археологов, клад был захоронен преднамеренно и мог быть ритуальным подношением божествам. В те времена общество переживало масштабные преобразования. Развитие металлообработки, контроля над ресурсами и торговых путей приводило к возникновению новых властных структур и социальных иерархий.

Исследователи надеются, что эта и другие подобные находки помогут связать воедино картину того, как люди жили, организовывались и выражали власть и духовность более 3000 лет назад.