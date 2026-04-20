Нейросети продолжают ухудшать экологическую обстановку по всем направлениям

Искусственный интеллект постепенно меняет мир, но за это приходится платить немалую цену. Для его работы требуется много энергии, как и для производства компонентов вроде процессоров и памяти. При выработке энергии в той или иной степени происходит загрязнение окружающей среды. Что ещё хуже, когда компоненты вырабатывают свой ресурс, они превращаются в мусор.

Публикация в журнале Nature Computational Science рассказала, что распространённость искусственного интеллекта может к 2030 году добавить 1,2–5 млн метрических тонн электронных отходов. Нагрузки на графические процессоры и специализированные серверы приводят к тому, что служат они недолго. Большую часть оборудования приходится менять каждые 2–5 лет.

Компании строят всё более крупные центры обработки данных для обучения мощных моделей, поэтому вместе со спросом на новое оборудование растёт объём отходов старого.

Изображение: Rest of World / Global E-Waste Monitor 2024

Электронные отходы ещё до искусственного интеллекта были большой проблемой, особенно по той причине, что большая часть их не перерабатывается. Неправильное обращение с этими отходами может приводить к выбросу токсичных веществ вроде свинца и ртути в окружающую среду, что представляет опасность для природных экосистем и здоровья людей. Большая часть отходов находится в странах с низким уровнем дохода населения.