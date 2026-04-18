Блогер
Археологи обнаружили в Мексике статую бога кукурузы возрастом 1300 лет
В настоящее время скульптуру изучают в Национальном институте антропологии и истории Мексики

В Центральной Мексике, в Тласкале, несколько месяцев назад была найдена скульптура бога кукурузы. Это артефакт 600–900 годов н. э., который связан с культурой ольмеков-шикаланка.

Находка была сделана во время раскопок на частной территории при вскрытии траншеи. Подобные артефакты периодически попадаются в богатых доиспанской историей регионах. В данном случае экземпляр выделяется художественной детализацией и символическим значением.

Изображение: INAH

Высота скульптуры составляет 29 см, весит она около 30 кг, изображая голову молодой фигуры с вытянутым черепом, миндалевидными глазами, широким носом и полными губами. Это напоминает о населявших юго-восточный регион побережья Мексиканского залива популяциях.

Бог кукурузы являлся центральным божеством мезоамериканской космологии. Это была основная сельскохозяйственная культура, гарантирующая выживание многих древних цивилизаций. Изображение этого указывает на его роль в качестве символа плодородия и политической власти.

Изображение: INAH

Голова выполнена из базальтового камня и украшена замысловатыми орнаментами. В центре есть тиара с треугольным выступом, по бокам расположены большие круглые серьги с подвесками в виде перьев. Длинная и густая причёска вместе с плоским основанием дают понять, что скульптура должна была располагаться вертикально. Скорее всего, она не была частью более крупного монумента, а является самостоятельным изображением бога кукурузы.

Ещё интереснее это открытие делает сравнение с найденной на ближайших археологических памятниках иконографией. На настенных росписях Какакстлы, в первую очередь в Красном храме, вытянутые черепа символически появляются вместо кукурузных початков. Они окружены мифологическими существами, которых связывают с подземным миром. Это указывает на связь между человеческой идентичностью и сельскохозяйственным плодородием.

Изображение: INAH

Обнаружение такой фигуры свидетельствует о влиянии региона майя в период поздней классики, между 650 и 900 годами н. э. По мнению исследователей, в те годы повествования о жизни и смерти бога кукурузы были широко распространены на фресках и керамике.

#археология #мексика #раскопки #скульптуры
Источник: arkeonews.net
