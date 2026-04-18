Твердотельные накопители за этот же период подорожали на 147%

Фирма Counterpoint Research опубликовала очередной отчёт касательно объёма поставок персональных компьютеров в первом квартале 2026 года. Он увеличился на 3,2% по сравнению с первым кварталом 2025 года и равен 63,3 млн экземпляров. В первую очередь этому способствовало стремление производителей накопить запасы компьютеров до того момента, пока память для них не станет такой же дорогой, как в рознице. Также не следует забывать про прекращение поддержки Windows 10 и переход на более современные модели под управлением Windows 11.

Assu нарастила поставки на 20%, тогда как рост Apple составил 11%. Lenovo выросла на 9%, Dell увеличила поставки на 8%. Среди крупных производителей в минусе оказалась только HP, потеряв 5%.

Lenovo выпустила 16,5 млн компьютеров, и её доля рынка сейчас 26%. Поставки Apple составили 6,7 млн единиц за счёт новых моделей MacBook. Asus произвела 4,8 млн компьютеров, за что следует благодарить устойчивый спрос на потребительские ноутбуки.

Согласно результатам исследования, оперативная память DDR4 объёмом 8 ГБ подорожала на 110%, а базовые модели SSD объёмом 1 ТБ стали дороже на 147%. Более дорогие продукты показали ещё больший рост цен.

Counterpoint даёт прогноз, согласно которому в ближайшем месяце память подорожает на 60%, а твердотельные накопители станут дороже на 50%.