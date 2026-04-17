К сожалению, слишком сильный нагрев может свести это преимущество в Geekbench 6 к минимуму

Мобильный процессор Dimensity 9600 Pro станет одним из первых, которые будут производить на техпроцессе TSMC N2P. Это даст компании MediaTek возможность задействовать новое сочетание вычислительных ядер и добраться до тактовой частоты 5 ГГц. Известный инсайдер Digital Chat Station на китайском портале Weibo опубликовал результаты тестирования этого чипа в бенчмарке Geekbench 6.

Инженерный образец процессора в одноядерном тестировании показал результаты в диапазоне 4200-4300 баллов. В многоядерном тестировании он добрался до уровня 12000-12500 баллов. Это чуть лучше, чем показанные этим процессором некоторое время назад результаты.

Если сравнивать с конкурентами в лице процессоров Apple A19 Pro и Snapdragon 8 Elite Gen 5, а также чипом прошлого поколения Dimensity 9500, будущий чип MediaTek имеет преимущество примерно на 25% из-за наличия двух высокопроизводительных ядер с частотой 5 ГГц вместо одного. К сожалению, из-за этого же сильно выросли нагрев и энергопотребление.

В результате при длительной работе тактовая частота будет уменьшаться, поэтому на пиковую производительность долго можно не рассчитывать.

Помимо максимальной скорости, другими достоинствами чипа являются новый графический процессор ARM Magni, поддержка оперативной памяти LPDDR6 и накопителей UFS 5.0.