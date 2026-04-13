Создатели перезапуска Fable могли перенести игру на 2027 год
Причиной является нежелание конкурировать за внимание аудитории с GTA 6

Перезапуск игры Fable производства Playground показали в рамках январской презентации Xbox Developer Direct. Тогда говорилось, что релиз игры запланирован на осень 2026 года на персональных компьютерах, PlayStation 5 и Xbox Series X. Между тем, на 19 ноября запланировано появление Grand Theft Auto 6, конкурировать с которой за внимание геймеров не под силу никому.

Изображение: Gemini

По этой причине в Playground могли принять решение в очередной раз отложить релиз Fable. Ранее сообщалось о небольшой задержке, из-за которой релиз может быть сдвинут ближе к дате появления GTA 6. Таким образом, один перенос может повлечь за собой другой, более крупный.

Поначалу игра должна была быть выпущена в 2025 году, но потребовалось время на её доработку. Наверняка геймеры простят это, если в итоге появится качественная игра в жанре фэнтезийных экшен-RPG.

#игры #видеоигры #gta #fable #playground
Источник: wccftech.com
