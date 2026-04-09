Аналитическая фирма Counterpoint Research опубликовала отчёт по итогам последнего квартала 2025 года на рынке смартфонов. По объёму продаж первые места заняли разные версии моделей Apple iPhone. На Android чаще всего покупали Galaxy A56 от Samsung. В десятку входят четыре модели Samsung, в том числе премиальная Galaxy S25.
Лидером по итогам квартала оказался iPhone 17 Pro Max, вслед за ним расположились iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone 16. От Samsung в топ-10 вошли Galaxy A36 и Galaxy A7, а единственным смартфоном не от Apple или Samsung стал Redmi A5.
Сообщается, что сейчас рекорды продаж ставит Galaxy S26, поэтому можно рассчитывать скоро увидеть в подобном рейтинге и его. При этом рост стоимости памяти заставляет Samsung увеличивать цены на свои смартфоны, что может привести к снижению продаж в следующие месяцы.