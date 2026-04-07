Платье возрастом 4500 лет позволяет узнать нечто новое о моде Древнего Египта и ритуальных практиках

В 1927 году во время исследований гробницы в Гизе в Египте археологи нашли платье из бисерной сетки. В настоящее время оно было реконструировано и находится в Музее изящных искусств в Бостоне.

Платье принадлежало женщине, жившей во времена правления царя Хуфу в период 2551–2528 годов до н. э. Оригинальные нити до наших дней не сохранились, зато сохранились примерно 7000 фаянсовых бусин. Это и дало возможность экспертам восстановить платье. Они полагают, что эти бусины поначалу были ярких цветов, с оттенками синего и зелёного, имитируя драгоценные камни вроде лазурита и бирюзы.

Цвета предназначались не только для красоты, но и имели символическое значение, представляя реку Нил, плодородие и возрождение. В результате может оказаться, что платье было погребальным одеянием для проведения соответствующих ритуалов.

Дизайн платья показывает как техническое мастерство, так и художественную изысканность. По мнению экспертов, подобные наряды носили поверх льняных платьев.

Дополнительные подсказки даёт второе платье из сетки примерно 2400 года до н. э. Его реконструировали в 1990-х годах. Вдоль бахромы это платье украшено 127 раковинами, у каждой из которых есть мелкие камни, создающие при движении дребезжащий звук. Исследователи полагают, что такое платье могли носить для танцев или во время церемониальных представлений.

В настоящее время в мире найдено примерно два десятка платьев из бисерной сетки, из-за чего они являются крайне редкими. На их основе учёные получают новую информацию о Древнем Египте, его культуре, искусстве, символизме и мастерстве в создании сложных форм.