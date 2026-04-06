Это будет напоминающий Galaxy Ultra аппарат без поддержки стилуса S Pen

В понедельник появилась информация, согласно которой южнокорейский производитель Samsung в 2027 году расширит линейку флагманских аппаратов Galaxy S до четырёх устройств. Местное издание ETNews сообщает, что к стандартной модели, Plus и Ultra добавится вариант Pro.

В иерархии этих устройств версия Pro будет находиться на втором месте вслед за моделью Ultra. Это означает большую часть той же функциональности, но без поддержки стилуса S Pen. Здесь должен быть дисплей конфиденциальности, который пока есть только на Galaxy S26 Ultra.

Некоторые аналитики полагают, что появление второго премиального предложения сигнализирует о том, что версия Ultra в следующем году подорожает. Пока это только домыслы, и Samsung сама ещё не определилась с точными характеристиками аппаратов.

Решение Samsung может быть ответом на действия Apple, где есть две стандартные модели iPhone и две версии Pro.