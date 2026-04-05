Чип обладает 6 вычислительными ядрами P, 12 ядрами E и 3 графическими ядрами Xe

Пару недель назад появлялась информация о будущих ноутбуках компаний Lenovo и MSI, которые работали на неизвестном к тому моменту процессоре Intel Core Ultra 7 251HX. В настоящее время на официальном сайте Intel доступна страница этого процессора.

Изображение: tweaktown.com

Перечень технических характеристик показывает, что новая модель по конфигурации ядер отличается от старшего процессора 255HX. Вместо 20 ядер и потоков предлагается лишь 18 за счёт отсутствия двух высокопроизводительных ядер. Ряд характеристик остались прежними, в том числе TDP в диапазоне 45-160 Вт, кэш-память L2 и L3.

Частота Turbo достигает 5,1 ГГц, что на 100 МГц ниже по сравнению с моделью 255HX. Зато базовая частота энергоэффективных ядер 2,5 ГГц, что превосходит частоту старшей модели на 700 МГц. Базовая частота ядер P также выросла на 500 МГц.

Изображение: Intel

С другой стороны, интегрированная графика здесь хуже, поскольку чип имеет три вычислительных ядра Xe3 вместо четырёх. Это снижает как графическую производительность процессора, так и возможности обработки искусственного интеллекта. В ИИ производительность нового чипа составляет 30 AI TOPS против 33 AI TOPS на 255HX.