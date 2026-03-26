В двух странах появилась дополнительная функциональность Agentic AI

Переименовав браузер Samsung Internet в Samsung Browser на мобильных устройствах, южнокорейский разработчик сделал то же самое на платформе Windows. К тому же после 5 месяцев бета-тестирования на персональных компьютерах браузер теперь доступен в окончательном варианте. Samsung представила версию 30.0.0.95.

Изображение: Abhijeet Mishra / SamMobileОтныне браузер можно поставить на любой компьютер на операционной системе Windows 10 от версии 1809 и Windows 11. Сделать это можно в любой стране мира, прежние географические и языковые ограничения убрали.

Открыв веб-страницу в браузере Samsung на Android-устройстве, можно продолжить просмотр с прежнего места в браузере на компьютере. Естественно, для этого на обоих устройствах необходимо в браузере выполнить вход в учётную запись Samsung. Это позволяет синхронизировать закладки и историю её просмотра.

В браузер включено приложение искусственного интеллекта Perplexity. Оно умеет понимать разговорный язык, собирать информацию из интернета или нескольких открытых вкладок. Можно получать краткие сводки содержимого веб-страниц и переводить её на разные языки, а также при помощи Samsung Notes создавать заметки.

Изображение: SamsungРазработчики говорят, что браузер умеет понимать содержимое видеороликов. На основе запроса он может переходить к нужному участку видео, чтобы не нужно было прокручивать вручную. Доступен поиск в истории просмотров на основе голосовых запросов на разговорном языке.

Интеграция с Samsung Pass позволяет браузеру автоматически заполнять логины и пароли для входа в аккаунты на сайтах и платёжные данные вроде информации с кредитных карт.