Специалисты Национального института антропологии и истории обнаружили алтарь и подношения в археологической зоне Тулы в Идальго

Сделанные поблизости от древнего города Тула в Мексике археологические открытия вызвали новую волну интереса к ритуалам цивилизации тольтеков. Специалисты из Национального института антропологии и истории сумели найти церемониальный алтарь (момоцтли) и человеческие останки вокруг с ритуальными подношениями.

Изображение: Gerardo Peña, INAH

Открытие сделано в процессе профилактических археологических работ перед строительством пассажирской железной дороги Мехико — Керетаро. Алтарь относят к доиспанскому периоду между 900 и 1150 годами н. э. Это период расцвета Тулы в качестве столицы цивилизации тольтеков. Сооружение даёт информацию о городской планировке древнего города.

Размер алтаря со всех сторон составляет около метра. Он был построен из каменных материалов, таких как блоки андезита, базальт и речные камни. У сооружения могло быть три яруса и отсутствовали лестницы.

В качестве подношения вокруг алтаря найдены человеческие останки. Найдено четыре черепа и несколько длинных костей вдоль трёх сторон сооружений. Расположение останков показывает ритуальные практики, которые могли быть связаны с обезглавливанием.

Есть и другие артефакты, затрагивающие церемониальную и повседневную жизнь. Среди них керамические сосуды, фрагменты обсидиана, лезвия и инструменты из кости.

Следы стен и уплотнённых поверхностей пола вокруг алтаря показывают, что он мог находиться в центре двора. Не исключено, что алтарь был частью жилого комплекса знати или церемониальных строений.

Все найденные материалы тщательно документируются, и их проанализируют в специализированных лабораториях. Перед дальнейшими действиями с объектами будут созданы их точные модели с применением цифрового картографирования и съёмки с дронов.