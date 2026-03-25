В результате пользователям не придётся начинать с нуля при смене своего ИИ-помощника

Взаимодействуя с моделями искусственного интеллекта вроде ChatGPT и Gemini, пользователи дают им информацию о себе и своих предпочтениях. В результате ответы могут становиться более эффективными, и на получение более точной информации уходит меньше времени и сил.

В приложении Gemini недавно была обнаружена функция импорта памяти и истории переписки. Она пока не работает, и её появление в будущем не гарантировано. Сам факт существования был подтверждён благодаря анализу файлов APK. Это означает, что опция может находиться на этапе тестирования.

Перенос памяти работает в двух режимах. В первом случае пользователь должен вставить запрос в выбранное приложение чат-бота, например ChatGPT. Ответ на этот запрос должен собирать основную информацию о пользователе, включая демографические сведения, имена, псевдонимы. Затем эта информация передаётся в Gemini при помощи копирования и вставки в инструмент переноса. Приложение Google сможет создать на его основе пользовательский профиль.

Также можно переносить чаты в формате .zip. Размер архива не должен превышать 5 ГБ.