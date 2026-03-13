Одна из крупнейших коллекций письменных артефактов с одного археологического объекта Египта стала ещё более обширной

Работающие на юге Египта археологи нашли 13 тысяч фрагментов керамики с надписями в древнем городе Атрибис в провинции Сохаг. Эти надписи известны также как остраконы.

Открытие было сделано благодаря совместной археологической миссии Высшего совета по древностям Египта и Тюбингенского университета Германии.

Изображение: Министерство туризма и древностей Египта

Фрагменты разбитой керамики в древности часто применялись как недорогая поверхность для письма. На них могли писать письма, школьные задания, бюрократические заметки. Подобная находка может дать ценную информацию о социально-экономической системе Древнего Египта в разные периоды истории.

С начала работ в 2005 году в Атрибисе нашли примерно 43 тысячи остраконов. Прежде рекордсменом среди подобных мест был Дейр-эль-Медина, посёлок на западе Луксора.

Более 130 остраконов связаны с зодиакальными и астрологическими темами. Многие тексты написаны демотическим и иератическим письмом, которое было широко распространено в повседневной письменности Древнего Египта. Попадаются тексты и на других языках, в том числе греческом.

Самые старые фрагменты представляют собой налоговые квитанции III века до н. э. Наиболее современные надписи на керамике сделаны на арабском языке в IV–VI веках н. э.

Изображение: Министерство туризма и древностей Египта

60-75% остраконов написаны на демотическом языке, 15-30% на греческом. Среди них есть молитвы, тексты посвящений, гимны, записи осмотра ритуальных жертвоприношений.

Атрибис в древности был важным религиозным центром, посвящённым богине-львице Репит. Город принадлежал девятому ному Верхнего Египта со столицей в городе Ахмим.