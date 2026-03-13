Также компания представила одну покупку для разных устройств и поддержку сообщений в сообществах

Хотя рынок мобильных видеоигр приносит многомиллиардные доходы, крупные компании и разработчики не отказались бы заработать дополнительные деньги. С этой целью Google старается привлечь внимание любителей компьютерных игр изменениями в магазине Play Store.

Одним из главных новшеств является единоразовая покупка с возможностью играть в игру на любом устройстве. Если разработчики игр выберут эту опцию, цена будет относиться как к мобильной версии игры, так и к компьютерной.

Изображение: techspot.com

Также на вкладке игр в магазине появится раздел ПК. Это должно дать компьютерным играм большую видимость среди мобильных игроков. Добавив игру в список желаемых, можно будет получать уведомления о скидках на неё.

Ещё Google теперь предлагает демоверсии мобильных игр. Прежде чем платить, геймеры получат возможность оценить, нравится им игра или нет. Разработчики игр могут ставить ограничения по времени или по внутриигровым событиям, прежде чем пробный период закончится. Купив игру, можно будет продолжить её с того места, на котором остановилась пробная версия.





Другим новшеством являются сообщения в сообществе, где участники смогут задавать связанные с играми вопросы или общаться на общие темы. Пока это доступно только на английском языке.

Вся эта функциональность должна появиться в Play Store в течение года.