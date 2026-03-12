Сайт Конференция
Ремейк видеоигры Silent Hill 2 к 31 января приобрели свыше 5 млн раз
В эту статистику вошли розничные и цифровые продажи, а также сервисы с подпиской

Компания Konami в четверг рассказала, что ремейк её видеоигры Silent Hill 2 к 31 января 2026 года разошёлся тиражом свыше 5 млн экземпляров. Это число включает в себя продажи в рознице, цифровые и сервисов на основе подписки. В частности, 15 октября 2025 года она появилась в сервисе PlayStation Plus. Через 2 дня после этого Konami рассказала, что игра разошлась в количестве свыше 2,5 млн экземпляров, а всего в серии было продано более 10 млн копий.

Изображение: Konami

Может быть интересно

В ноябре игра появилась на консолях Xbox Series S и X за половину своей обычной стоимости. На компьютерах в магазине Steam игра могла разойтись в количестве от одного до 1,5 млн экземпляров. Игра есть и в магазине Epic Games Store, но здесь статистика не предоставляется.

Сделав вывод, что ремейк оказался успешным, Konami заключила соглашение с разработчиками из Bloober Team на создание ремейка первой части Silent Hill.

#игры #видеоигры #konami #silent hill 2
Источник: wccftech.com
Сейчас обсуждают

Chimbal Penetrator
23:29
Мне все интересно -они с Берниганом (мужем все известного Непрана -хотя там двойной штурвал NL ) вместе по помойкам шарятся или таки нет ?
О проблемах западных законов и про выпуск новой версии Installer-SH для Linux и FreeBSD.
tHE-CROWD
22:55
> Максимальное энергопотребление заявлено на уровне 225 Вт, что ставит карту в категорию среднего уровня. Не факт. Возможно, что как у всех прочих китайцев, энергопотребление будет 225 +/-5% в любом р...
Видеокарта Lisuan Extreme LX 7G106: конкурент Nvidia и AMD с 12 ГБ GDDR6 и энергопотреблением
tHE-CROWD
22:53
Я, для проверки, вышел из аккаунта GOG и вижу что купить HoMMIII нельзя.
«Герои Меча и Магии III» стали самой продаваемой ретро-игрой на просторах сервиса GOG
salexa
20:48
по миру пойдут типа...расплакались... ч.бизнес всегда издержки +форсмажоры...типа об этом никогжа не дкмали
OMYLAB: Бизнесу придется тратить сотни тысяч и миллионы на ребрендинг из-за закона о русском языке
Michael Lo
20:04
Так я и не советовал!..Я,пытался обЪяснить что даже в ДНС за эти деньги можно купить исполнение RTX 5050 лучше.,а если заглянуть на Авито то за эти деньги можно купить уже RTX 5060(в магазинах,не у ча...
Как собрать игровой «бомж-ПК» с GeForce RTX всего за 75000 рублей в 2026 году и не пожалеть
Chato-Boot
19:45
Очередная неудачная попытка Цымбала составить слово "перемога" из простых 4-х русских букв О, П, А, Ж.
О проблемах западных законов и про выпуск новой версии Installer-SH для Linux и FreeBSD.
L1yod
19:09
Новость про одно, на фото вообще fossibot F107 Pro. Еп тваю мать -) даже не поленился поискать по названию как должен выглядеть смартфон этот энерджайзер апекс и звездец это клон выше упомянутого мной...
Energizer показала защищенный смартфон P30K Apex с аккумулятором 30 000 мАч и камерой 200 Мп
Konni
18:50
Так весна же. Вот и снова достал свою любимую тему репозиториев.
О проблемах западных законов и про выпуск новой версии Installer-SH для Linux и FreeBSD.
Konni
18:27
"За что я точно испытываю испанский стыд за GhostBSD и его разработчиков, так это за кэширование Live-CD образа в оперативную память, на что требуется целых 4 гигабайта ОЗУ. Это просто невозможно запу...
О проблемах западных законов и про выпуск новой версии Installer-SH для Linux и FreeBSD.
Konni
18:08
Батюшки святы, опять чимбал срамиться пришел. Какой срам. Чимбал, тебе самому не стыдно выкладывать на всеобщее обозрение нечитаемую портянку sh файла на две тысячи строк? Ты вообще ветками в гите...
О проблемах западных законов и про выпуск новой версии Installer-SH для Linux и FreeBSD.
