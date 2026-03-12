В эту статистику вошли розничные и цифровые продажи, а также сервисы с подпиской

Компания Konami в четверг рассказала, что ремейк её видеоигры Silent Hill 2 к 31 января 2026 года разошёлся тиражом свыше 5 млн экземпляров. Это число включает в себя продажи в рознице, цифровые и сервисов на основе подписки. В частности, 15 октября 2025 года она появилась в сервисе PlayStation Plus. Через 2 дня после этого Konami рассказала, что игра разошлась в количестве свыше 2,5 млн экземпляров, а всего в серии было продано более 10 млн копий.

Изображение: Konami

В ноябре игра появилась на консолях Xbox Series S и X за половину своей обычной стоимости. На компьютерах в магазине Steam игра могла разойтись в количестве от одного до 1,5 млн экземпляров. Игра есть и в магазине Epic Games Store, но здесь статистика не предоставляется.

Сделав вывод, что ремейк оказался успешным, Konami заключила соглашение с разработчиками из Bloober Team на создание ремейка первой части Silent Hill.