Будучи одним из крупнейших игроков технологического рынка, компания Samsung стремится удерживать своё положение за счёт исследований и разработок новых технологий. В 2025 году южнокорейский производитель истратил на это 37,7 трлн вон, что по нынешнему курсу составляет около $25,55 млрд (отчёт доступен и на русском языке на сайте Samsung). Эта сумма оказалась на 7,8% больше, чем показатели 2024 года.

Значительная часть расходов ушла на чипы памяти, такие как DDR и HBM. Спрос на них сейчас велик как никогда, поскольку распространение искусственного интеллекта заставляет производителей вроде NVIDIA, Google, Microsoft скупать всю доступную память для работы дата-центров и серверов.

В расширение производственных мощностей в 2025 году Samsung вложила 52,7 трлн вон, или $35,7 млрд. Эти расходы на $3,39 млрд превысили показатели 2024 года. Компания модернизировала производство по выпуску полупроводников, в том числе научно-исследовательский центр полупроводниковых разработок в Южной Корее.

В 2026 году Samsung собирается продолжать вкладывать средства в создание новых чипов HBM. В феврале она поставила на рынок первую партию чипов HBM4.