Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) ожидает, что его космический аппарат Van Allen Probe A 10 марта, спустя 14 лет после запуска, вернётся в атмосферу Земли. На протяжении семи лет, с 2012 по 2019 год, этот космический аппарат вместе со своим двойником Van Allen Probe B пролетали через пояса Ван Аллена. Так называются захваченные магнитным полем Земли кольца заряженных частиц. Целью их миссии был анализ того, как эти частицы приобретаются и теряются. Поскольку магнитное поле защищает нашу планету от космического излучения и солнечных бурь, вредных для живых существ и техники, их понимание крайне важно.

Специалисты NASA полагают, что большая часть этих космических аппаратов при прохождении через атмосферу сгорит. Вероятность того, что падение аппарата весом примерно 600 кг вызовет жертвы среди населения, оценивается как 1 к 4200.

Зонды Ван Аллен А и Б запустили 30 августа 2012 года и поначалу они были рассчитаны на два года работы. Миссия была завершена только после того, как у аппаратов было исчерпано топливо и стало невозможно поддерживать их ориентацию на Солнце.

Эти зонды стали первыми в истории космонавтики аппаратами для продолжительной работы в пределах поясов. Этой области большинство аппаратов и пилотируемых миссий стремятся всеми силами избегать, чтобы не подвергаться радиационному воздействию.

В итоге было сделано несколько открытий касательно функционирования радиационных поясов. Например, впервые получены данные с подтверждением существования временного третьего радиационного пояса, способного образовываться при интенсивной солнечной активности.

Расчёты 2019 года показывали, что аппарат войдёт в атмосферу только в 2034 году. Вмешался чрезмерно активный Солнечный цикл, из-за которого вход в атмосферу происходит на 8 лет раньше. Что касается зонда Ван Аллена Б, его в атмосфере ждут не раньше 2030 года.