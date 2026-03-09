Другими поставщиками панелей станут компании LG Display и BOE

Компания Samsung Display является крупнейшим в мире производителем инновационных панелей OLED. Среди прочих в число её клиентов входит Apple, которая использует эти панели в устройствах iPhone и iPad. В число этих устройств войдёт недавно представленный iPhone 17e.

Согласно информации издания The Elec, для прошлогоднего iPhone 16e Samsung выпустила 11 млн панелей OLED, то есть половину. Ещё 7,5 млн экземпляров представила LG Display, а на долю компании BOE пришлось 3,5 млн панелей. Примерно такие же пропорции поставок будут и для iPhone 17e.

Может быть интересно

Изображение: Apple

Ранее Apple пыталась уменьшить зависимость от поставок Samsung и увеличить число заказов у китайской компании BOE. Последняя не смогла обеспечить необходимый уровень качества, поэтому доля Samsung увеличилась.

iPhone 17e обладает экраном размером 6,1 дюйма с частотой 60 Гц и яркостью до 1200 нит.