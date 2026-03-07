Во времена дефицита и завышенных цен Motorola не скупится на память для своего складного смартфона

В интернете появились сведения из китайского регулирующего органа, которые позволили узнать, сколько памяти будет предлагаться в складном смартфоне нового поколения Motorola RAZR 2026. Производитель предоставит богатый выбор, поскольку можно будет выбирать между 8 ГБ, 12 ГБ, 16 ГБ и 18 ГБ оперативной памяти. Версия 2025 года давала максимум 12 ГБ памяти.

Изображение: androidpolice.com

Что касается объёма хранилища, которое нынче не менее ценно, чем оперативная память, будет версия на 1 ТБ. Разрешение вспомогательной камеры вырастет до 50 Мп. В основе аппарата будет лежать неназванный пока восьмиядерный процессор с тактовой частотой 2,75 ГГц. Не исключено, что это будет новый чип серии MediaTek Dimensity X.