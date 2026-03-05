Чуть ранее Пентагон обещал объявить компанию угрозой для цепочек поставок за отказ выполнять требования военных

Согласно последней информации, компания Anthropic предпринимает новые попытки заключить соглашение с Министерством обороны США и избежать статуса угрозы для цепочки поставок.

Издания Financial Times и Bloomberg утверждают, что генеральный директор Дарио Амодеи (Dario Amodei) возобновил переговоры с Пентагоном относительно применения моделей искусственного интеллекта компании военными. Переговоры могут вестись с заместителем министра обороны по исследованиям и разработкам Эмилем Майклом (Emil Michael).

Изображение: LUDOVIC MARIN / Getty Images

Когда первая попытка заключить соглашение между Anthropic и Министерством обороны США сорвалась, вакантное место заняла компания OpenAI, разработчик ChatGPT. В результате потребители встали на сторону Anthropic и количество скачиваний чат-бота Claude в магазинах мобильных приложений резко увеличилось, как увеличилось и число удалений ChatGPT с устройств.

OpenAI собирается внести поправки в соглашение с Пентагоном и добавить туда пункт, который запрещает использование искусственного интеллекта для массового наблюдения за американцами.