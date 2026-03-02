Аппарат на процессоре A19 стоит $599 за версию 256 ГБ и поступит в продажу 11 марта

В понедельник компания Apple представила ряд продуктов, одним из которых стал обновлённый планшет iPad Air на процессоре M4. Другим анонсом стал смартфон iPhone 17e на процессоре A19 с модемом C1X. Apple утверждает, что производительность этого модема в два раза выше, чем в iPhone 16e. Также аппарат обладает камерой Fusion с разрешением 48 Мп.

Изображение: macstories.net

В пресс-релизе сказано, что производитель постарался предложить быстрое и безопасное устройство, ценность которого будет сохраняться на протяжении многих лет. Этому должно способствовать защитное покрытие Apple Ceramic Shield 2 на передней панели. Здесь также есть антибликовое покрытие и поддержка стандарта IP68. Смартфон получил экран OLED размером 6,1 дюйма с пиковой яркостью 1200 нит при работе с HDR.

Изображение: macstories.net

Что касается процессора, он шестиядерный и производится по техпроцессу 3 нм. Чип обладает четырёхъядерным GPU с нейронными ускорителями и 16-ядерным движком.

Основная камера представляет собой телеобъектив с двукратным зумом, которая по умолчанию снимает на разрешении 24 Мп. Новшеством этого устройства стала беспроводная зарядка MagSafe и стандарт Qi2 мощностью 15 Вт. Если используют проводное зарядное устройство мощностью 20 Вт, от 0 до 50% аккумулятор будет заряжаться 30 минут. Изображение: macstories.net





Продажи начнутся 11 марта. Базовая модель предлагает 256 ГБ хранилища и стоит $599. Другим доступным вариантом является версия на 512 ГБ за $799.