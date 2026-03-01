Сайт Конференция
Блоги
Блогер
Honor анонсировала на MWC 2026 сверхтонкий смартфон Magic V6 и Robot Phone
Magic V6 впервые среди складных смартфонов получил степень защиты IP69

В Барселоне стартовала ежегодная выставка Mobile World Congress, и компания Honor в воскресенье провела на ней свою презентацию. Она представила ряд устройств с ориентацией на искусственный интеллект и Magic V6 на замену прошлогоднему V5.

Изображение: Sanuj Bhatia / Android Central

В этом аппарате было сделано три основных улучшения. Honor вернула себе звание производителя самого тонкого складного смартфона, отняв этот титул у Galaxy Z Fold 7. У белой версии толщина корпуса составляет 8,75 мм, тогда как толщина чёрной, золотой и красной версий - 9 мм ровно.

Аппараты стали прочнее, впервые среди складных смартфонов обладая защитой IP68 и IP69. Это значит, что они переживут воздействие струй горячей воды с близкого расстояния.

Изображение: Sanuj Bhatia / Android Central

Смартфоны получили кремний-углеродные аккумуляторы пятого поколения с повышенным содержанием кремния, что даёт увеличение плотности хранения энергии. Ёмкость аккумулятора равна 6600 мАч, мощность проводной зарядки достигает 80 Вт, беспроводной - 66 Вт.


Изображение: Sanuj Bhatia / Android Central

Передняя панель устройства содержит экран с диагональю 6,52 дюйма, тогда как внутри находится дисплей размером 7,95 дюйма. Оба они обладают частотой обновления до 120 Гц. Производитель пообещал менее заметную складку и улучшенное антибликовое покрытие.

Изображение: Sanuj Bhatia / Android Central

Устройство работает на основе процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5. Он обладает тремя камерами: основной 50 Мп с диафрагмой f/1.6, сверхширокоугольной камерой 50 Мп и телеобъективом 64 Мп.

В продажу Magic V6 поступит во второй половине года, и цены будут названы ближе к этому моменту.

Более инновационным является Robot Phone, где китайский производитель предлагает фотосъёмку с роботизированной системой управления движением. Для обнаружения движения и автоматического отслеживания объектов в режиме реального времени используется искусственный интеллект. Применяется созданный инженерами Honor микродвижок, который используется как привод системы стабилизации изображения. Это даёт трёхосевую стабилизацию в процессе отслеживания объектов. Разрешение камеры составляет 200 Мп.

Изображение: Sanuj Bhatia / Android Central

Другой новинкой Honor стал планшет MagicPad 4 на процессоре Snapdragon 8 Gen 5 с корпусом толщиной всего 4,8 мм. Диагональ экрана LCD здесь 12,3 дюйма, частота 162 Гц.

#смартфоны #honor #magic #mwc
Источник: androidcentral.com
